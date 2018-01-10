В развитие Туапсинского порта вложат 2 млрд рублей за год

Годовые инвестиции в развитие АО «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП, входит в UCL Holding) составят 1 млрд 931 млн рублей

Финансирование осуществляется за счет собственных средств компании. Инвестиционная программа порта в этом году направлена на увеличение грузооборота и сохранение производственных мощностей. 850 млн рублей составят расходы по проекту реконструкции зернового терминала — на 2018 год запланированы закупка основного технологического оборудования, а также завершение проектных и переход к строительным работам. Общая стоимость проекта, рассчитанного до 2021 года, оценивается в 3,6 млрд рублей. Помимо расширения номенклатуры зерновых, увеличения грузооборота терминала до 3 млн тонн, предусмотрено развитие ж/д инфраструктуры порта, что позволит увеличить пропускную способность ТМТП по всем сухим грузам.

Еще одним направлением развития Туапсинского порта является увеличение грузооборота по черным металлам. В 2018 году по заказу ТМТП построят два портальных крана «Витязь» грузоподъемностью 50 тонн и вылетом стрелы 40 м, а также купят два вилочных погрузчика грузоподъемностью 25 тонн. Новая техника позволит осуществлять выгрузку из вагонов и погрузку на суда слябов массой до 60 тонн, повысить качество перегрузки стали в рулонах массой до 32 тонн. Сумма инвестиций по этому направлению в 2018 году составит 637 млн рублей.

В рамках долгосрочной программы технического перевооружения в 2018 году планируется строительство еще одного отечественного «Витязя», грузоподъемностью 40 тонн и вылетом стрелы 32 м. Кроме того, парк портовой техники пополнят два погрузчика грузоподъемностью 2,5 тонн, будет приобретено грузозахватное оборудование. Общая сумма инвестиций в портовое оборудование составит 239,3 млн рублей.

35,9 млн рублей в 2018 году направят на поддержание существующих мощностей и продолжения выполнения работ по техническому перевооружению систем противоаварийной защиты нефтеналивного района. Оборудование причалов системами автоматической отшвартовки станет завершающим этапом восьмилетней программы, гарантирующей обеспечение экологичного и безопасного производства работ по перевалке нефтепродуктов.

Также инвестиционная программа 2018 года предусматривает работы по поддержанию пропускной способности ро-ро терминала (54,7 млн рублей), приобретение вспомогательного оборудования для обеспечения безопасности порта (19,6 млн рублей). В рамках реализации программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ТМТП планируется достроить газопровод и перевести котельные на природный газ. В 2018 году на выполнение работ по этому проекту направят 14 млн рублей.

80,5 млн рублей составят вложения по другим направлениям, обеспечивающим бесперебойную и безопасную работу порта, таких как природоохранные мероприятия, обновление электрооборудования, переоснащение судов портового флота спасательными средствами и средствами связи.