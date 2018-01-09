Путин отменил понятие «жилье экономкласса»

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Президент России Владимир Путин подписал документ о внесении изменений в закон «О содействии развитию жилищного строительства»

Как отмечается на сайте президента, теперь вместо понятия «жилье экономического класса» будет использоваться «стандартное жилье».

Документ определяет порядок проведения электронных аукционов по продаже земли единого института развития в жилищной сфере, передаче его участков в аренду или безвозмездное пользование, условия заключения договоров аренды для жилищного строительства и комплексного освоения территории.

Минстрой РФ займется установкой требований к такому жилью, включая допустимый максимальный и минимальный размер помещений. До появления требований для стандартного жилья будут действовать критерии экономкласса, передает RT.

Владимир Путин Жилье Законодательство
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