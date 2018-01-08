Выбрасывать окурки из окон автомобилей теперь запрещено законом

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила противопожарного режима в РФ

Как следует из официального документа, опубликованного на сайте правительства, законом запрещается выбрасывать горящие окурки и спички во время движения автомобильного транспорта и железнодорожного подвижного состава.

Соответствующие изменения также запрещают выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, оставлять сухостой в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Документ регулирует противопожарные правила проведения сельскохозяйственных работ в период сева и уборки зерновых культур, заготовки кормов.

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