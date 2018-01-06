Власти Кубани будут следить за стройкой соцобъектов через веб-камеры

Все строящиеся в Краснодарском крае социальные объекты оснастят системой видеонаблюдения

«В онлайн-режиме качество и сроки выполнения работ будет контролировать лично первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам замглавы региона, ход возведения всех социальных объектов в крае будет контролироваться в ежедневном режиме. На каждой стройке будет создан специальный штаб, в состав которого войдут представители всех служб — от краевого департамента строительного надзора до субподрядчиков по всем видам работ.

Кроме того, ежедневно будут проходить селекторные совещания с участием Алексеенко.