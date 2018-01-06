Кабмин упростил подачу документов при усыновлении

Вся Россия

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее порядок подачи документов, необходимых для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами

Согласно документу, теперь желающим оформить опекунство не надо самостоятельно собирать и приносить в органы опеки и попечительства ряд документов. В их числе — выписка из домовой книги или другой документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на него, копия финансового лицевого счета, справка из ОВД с подтверждением отсутствия судимости или уголовного преследования, копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа ПФР или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Теперь эти документы будут запрашиваться органами опеки у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

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