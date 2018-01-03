В Сочи объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

В горах Сочи с 3 по 6 января будет действовать экстренное предупреждение об опасности схода лавин

По данным Ростовского гидрометцентра, лавиноопасно будет в горах на отметках выше 1000 метров.

Спасатели напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности.

В снегопад и непогоду туристам рекомендуется не выходить в горы, а находясь в горах — следить за погодой и избегать мест возможного схода лавин, в частности склонов крутизной более 30°. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликовало на своем сайте правила поведения при попадании под лавину.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.

Как сообщали Юга.ру, 4 и 5 января на Кубани ожидаются дожди с мокрым снегом, а на Черноморском побережье потеплеет до 16 °С.