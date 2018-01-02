О намерении баллотироваться в президенты РФ заявили 64 субъекта

ЦИК РФ получила 64 уведомления по выдвижению кандидатов в президенты

«С 18 декабря к настоящему моменту в Центральную избирательную комиссию РФ поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ, от 64 субъектов выдвижения: от 21 политической партии и 43 самовыдвиженцев», — сказала Элла Памфилова на заседании, передает ТАСС.

Она отметила, что, в соответствии с законом, 1 января было последним днем, когда самовыдвиженцы могли подать уведомления о проведении собрания группы избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

«Все уведомления, поданные с сегодняшнего дня, уже выходят за пределы, которые установлены законом, кто не успел — тот не успел», — сказала Памфилова.

13 политических партий, выдвинувших кандидатов, прошли этап регистрации своих уполномоченных. Семь кандидатов уже открыли специальные избирательные счета. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже зарегистрирован кандидатом.

Выборы президента России пройдут 18 марта.