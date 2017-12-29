Путин утвердил введение пожизненного наказания за вербовку террористов

Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного заключения

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он ужесточает ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ о терроризме

За указанные преступления будут наказывать лишением свободы от 8 до 20 лет со штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. рублей либо пожизненным лишением свободы. До этого максимальное наказание для вербовщиков составляло от 5 до 10 лет лишения свободы.

Если преступления будут совершены с использованием служебного положения, то за них предусмотрено наказание от 10 до 20 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей либо пожизненное лишение свободы. В настоящее время за эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Также в законе появилось понятие «пропаганда терроризма». За нее вводится наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей либо лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. За эти же преступления с использованием СМИ, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Как сообщали Юга.ру, автором законопроекта выступил первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев. За нее вводится наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей либо лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.