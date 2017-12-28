С 1 января в России вводится новая нумерация федеральных трасс

Росавтодор к 1 января 2018 года завершит работу по переходу на новые учетные номера автодорог, окончательно изменятся учетные номера нескольких десятков федеральных трасс

Буквой «М» будут обозначены федеральные трассы, которые соединяют Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов. Так, изменения коснулись трасс М-18 «Кола» и М-20 «Псков». С нового года это Р-21 «Кола» и Р-23 Санкт-Петербург — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией.

Буквой «Р» будут обозначены федеральные трассы и региональные дороги, соединяющие административные центры РФ.

Знаком «А» будут обозначаться федеральные трассы и региональные дороги, которые являются подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам. Также «А» вводится для дорог, которые являются подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и ж/д станциям либо границам других государств. Кроме того, этот знак будет предназначен для дорог, соединяющих федеральные трассы между собой.

В Росавтодоре напомнили, что переход на новую нумерацию проводится согласно постановлению правительства РФ от 17 ноября 2010 года «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

В частности, большую часть М-29 «Кавказ» переномеруют в Р-217 (М-4 — Владикавказ — Махачкала — граница с Азербайджаном). Часть дороги М-6 станет Р-22 «Каспий» (трасса М-4 «Дон»-Тамбов — Астрахань). Номер М-11 получит строящаяся скоростная автодорога Москва — Санкт-Петербург. Ранее этот номер носила трасса «Нарва» Петербург — граница с Эстонией (теперь А-180).

До 31 декабря привычные названия трасс могут употребляться наряду с новыми. Полный перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения с новыми учетными номерами опубликован на сайте Росавтодора.