Минприроды утвердило новую редакцию Красной книги

Новую редакцию первого тома Красной книги редких и вымирающих животных утвердили в России впервые с 1998 года

Об этом сообщил замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игорь Давыдов. Он отметил, что 2017 год является Годом экологии и в его завершение глава ведомства утвердил новую редакцию Красной книги.

«В завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подписал приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации», — цитирует Давыдова РИА Новости.

По его словам, списки с «краснокнижными животными» не переиздавались с 1998 года. При этом, согласно порядку ведения Красной книги, обновлять такие списки редких видов необходимо раз в десятилетие. Единичные изменения по отдельным видам вносились в Красную книгу за это время три раза.

В Минприроды уточнили, что в книгу вошли виды (подвиды, популяции) животного мира, которые при обсуждении экспертами на заседаниях соответствующей комиссии по редким видам получили практически единогласную оценку, а 12 видов остаются пока в статусе «спорных». Для их описания у экспертов пока нет достаточного объема обоснованных данных о численности, состоянии популяций и ареале их обитания, они требуют дополнительных исследований и обсуждения на Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам с учетом полноты и обоснованности информации.

В частности, в числе «спорных» видов было решено оставить гималайского медведя, северного оленя, серого гуся, лесного гуменника, восточного тундрового гуменника, таежного гуменника, серую утку, кавказскую серну, кавказского благородного оленя, сибирского горного козла, клоктуна и обыкновенную горлицу, передает ТАСС.