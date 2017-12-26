МЧС прокомментировало сообщения о громком хлопке в небе над Симферополем

Над Симферополем днем 26 декабря прозвучал громкий хлопок неизвестного происхождения

Около 16:00 жители разных районов Симферополя услышали хлопок, громче всего он прозвучал в микрорайоне Пневматика. Громкий звук был слышен и в районе Белогорска в 44 км от Симферополя. После хлопка в небе появился белый инверсионный след, передает RT.

Жители Пневматики рассказали «Крыминформу», что видели летящий истребитель.

В ГУ МЧС по Республике Крым сообщили, что не получали официальной информации о громком хлопке над Симферополем. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались, звонков с просьбой о помощи от населения не поступало, прокомментировали в пресс-службе ведомства и добавили, что в Крыму сейчас не проводятся какие-либо учения.

«Мы допускаем, что в результате прохождения самолетом звукового барьера мог произойти соответствующий хлопок. Это нормальное явление, поводов для паники нет», — цитирует РИА «Новости» помощника начальника республиканского управления МЧС Владимира Иванова.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре жители Ростова-на-Дону заметили белые полосы и вспышки объекта шарообразной формы и приняли явление за НЛО. Оказалось, что свечение в небе появилось после запуска баллистической ракеты.