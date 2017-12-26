В Сочи рекордное количество суточных осадков спровоцировало сход селей

Краснодарский край

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  • © Фото Романа Чугунова, Юга.ру

В Сочи 25 декабря выпало рекордное в этом месяце количество осадков — 85 мм

По данным портала «Погода и климат», норма суммы осадков в декабре — 185 мм. Всего за месяц выпал 221 мм осадков. Сильные дожди спровоцировали сход селей в Барановском и Кудепстинском сельских округах курорта.

«Наши сотрудники выезжали на место происшествия. Эвакуация сельским жителям не понадобилась», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По словам главы администрации Барановского сельского округа Романа Сметанюка, оползень сошел в районе села Барановка.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Сочи из-за угрозы подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок все городские службы перевели на усиленный режим работы.

Погода Сочи Стихийные бедствия
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