Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках

В Сочи 25 декабря уровень воды в реках может достигнуть неблагоприятных отметок

«В связи с непрекращающимися осадками 25 декабря и в течение ночи 26 декабря на отдельных реках курорта ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

В течение дня 25 декабря в прибрежном кластере курорта идет сильный дождь. В предгорьях и Красной Поляне — налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 17 м/с.

По информации метеослужбы Красной Поляны, в горах сегодня метель, лавиноопасно. Общий прирост свежего снега за сутки — около 20 см.