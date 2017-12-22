В Адыгее из-за тумана произошло массовое ДТП

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

20 автомобилей столкнулись вечером 22 декабря на трассе Майкоп — Белореченск в Адыгее

ДТП произошло около 17 часов в районе станицы Ханской. Причиной, по предварительным данным, стал густой туман и несоблюдение водителями скоростного режима, сообщили в республиканском УГИБДД.

Обстоятельства аварии уточняются. Известно, что погибших нет, несколько человек получили травмы

Движение организовано по объездной дороге.

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