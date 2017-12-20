ЛДПР выдвинула Жириновского кандидатом на выборы президента России

Съезд ЛДПР 20 декабря выдвинул Владимира Жириновского кандидатом на выборы президента России

Владимир Жириновский становится кандидатом на пост главы государства в шестой раз, отмечает RT . В 2008 году лидер ЛДПР набрал более 9% голосов избирателей и занял третье место. Это был лучший личный результат Жириновского на выборах президента.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре Ксения Собчак заявила о намерении участвовать в выборах главы государства. В начале декабря объявил об участии в выборах президента Владимир Путин.

15 декабря Совет Федерации объявил о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. 18 декабря стартовала избирательная кампания.