ЛДПР выдвинула Жириновского кандидатом на выборы президента России
Съезд ЛДПР 20 декабря выдвинул Владимира Жириновского кандидатом на выборы президента России
Решение было принято единогласно, передает ТАСС.
Владимир Жириновский становится кандидатом на пост главы государства в шестой раз, отмечает RT. В 2008 году лидер ЛДПР набрал более 9% голосов избирателей и занял третье место. Это был лучший личный результат Жириновского на выборах президента.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре Ксения Собчак заявила о намерении участвовать в выборах главы государства. В начале декабря объявил об участии в выборах президента Владимир Путин.
15 декабря Совет Федерации объявил о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. 18 декабря стартовала избирательная кампания.
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