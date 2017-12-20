ЛДПР выдвинула Жириновского кандидатом на выборы президента России

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  • Владимир Жириновский © Фото с сайта ldpr.ru

Съезд ЛДПР 20 декабря выдвинул Владимира Жириновского кандидатом на выборы президента России

Решение было принято единогласно, передает ТАСС.

Владимир Жириновский становится кандидатом на пост главы государства в шестой раз, отмечает RT. В 2008 году лидер ЛДПР набрал более 9% голосов избирателей и занял третье место. Это был лучший личный результат Жириновского на выборах президента.

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Как сообщали Юга.ру, в ноябре Ксения Собчак заявила о намерении участвовать в выборах главы государства. В начале декабря объявил об участии в выборах президента Владимир Путин.

15 декабря Совет Федерации объявил о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. 18 декабря стартовала избирательная кампания.

Выборы ЛДПР Партийная деятельность Президент России

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