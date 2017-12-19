Ходорковский призвал ЦИК отказать Путину в регистрации кандидатом в президенты

Бывший глава «ЮКОСа», основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский попросил Центризбирком не регистрировать Владимира Путина кандидатом в президенты «на пятый срок»

В открытом письме главе ЦИК Элле Памфиловой Ходорковский указал, что Путин находится у власти уже 17 лет, и сейчас к концу подходит четвертый срок его правления. Третьим он называет период с 2008 по 2012 год, когда «его формально подменял Дмитрий Медведев».

«Эта рокировка была политически безнравственна и юридически противозаконна. Она является грубейшим злоупотреблением конституционного права в форме обхода закона», — цитирует письмо Ходорковского «Медуза».

По его мнению, в связи с нарушением требований Конституции единственным юридически возможным решением является отказ в регистрации Владимира Путина в качестве кандидата в президенты.

«Я убежден, что к моему призыву присоединятся тысячи других российских избирателей, поэтому просто проигнорировать его вряд ли удастся», — добавил Ходорковский. — Элла Александровна, я прошу Вас также учитывать, что, хотя возможная регистрация В.В. Путина будет, прежде всего, в его интересах, формально под этим решением будет стоять Ваша подпись, а, значит, отвечать за это решение перед судом истории, а, может, и не только истории именно Вам».

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Как сообщали Юга.ру, Путин объявил о своем выдвижении 6 декабря во время встречи с сотрудниками, ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

По подсчетам Центризбиркома, в президентских выборах в РФ планирует принять участие от 13 до 15 кандидатов.