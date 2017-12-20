В Адыгее открылся Центр борьбы самбо и дзюдо

В ауле Кошехабль открылся Центр борьбы самбо и дзюдо, строительство которого велось в течение девяти лет

Как уточнили в пресс-службе главы Республики Адыгея, объект начали строить в 2008 году в рамках программы «Юг России». Из федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено почти 13 млн рублей. Затем финансирование приостановили, и до октября 2017 года объект оставался незаконченным. Средства на его завершение — 36 млн рублей — выделила газодобывающая компания «Южгазэнерджи».

В здании площадью свыше 880 кв. метров разместился большой тренировочный зал с трибуной на 120 зрительских мест, два тренажерных зала, раздевалки и душевые, административные помещения.

В планах республиканской власти — открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Кошехабле. В этом ауле свою спортивную карьеру начинали олимпийский чемпион-тяжелоатлет Мухарбий Киржинов, 11-кратный чемпион мира, признанный самым титулованным самбистом мира, депутат Госдумы России Мурат Хасанов, который принял участие в торжественном открытии нового комплекса.