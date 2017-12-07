В Ставропольском крае из-за курортного сбора предложили увеличить штрафы за незаконное предпринимательство

Ставропольский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Ставропольского края предложили нововведения, связанные с курортным сбором

Правительство региона обратилось к председателю правительства РФ с предложением увеличить штрафы за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или без лицензии, а также сократить до 10 дней период, когда туристы должны встать на учет в связи с введением курортного сбора. По закону граждане должны регистрироваться, если приезжают на курорт на срок более 90 дней, но большинство туристов отдыхают по две недели. Это способствует развитию незаконного предпринимательства в сфере размещения туристов в частном секторе. По оценке глав городов-курортов, частный сектор принимает до 20% туристов, приезжающих в Ставропольский край.

«При этом размещение в частном секторе осуществляется без договора найма жилого помещения. Следовательно, средства, полученные арендодателями, не облагаются налогами, что снижает объемы поступления в бюджеты всех уровней», — цитирует собеседника РИА «Новости».

Власти региона считают, что нынешние штрафы за незаконное предпринимательство — это недостаточный инструмент противодействия. Статья 14.1 Кодекса об административных правонарушениях предполагает штраф от 500 до 2 тыс. рублей.

Курортный сбор Курорты и туризм
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Памфилова рассказала об иностранном вмешательстве в выборы в РФ
В Ставрополе после взрыва в жилом доме проводят рейды по квартирам, сдающимся в аренду
В Краснодаре сторонники Навального проводят одиночные пикеты
В парке Краснодара появится «вязаный street art»
Володин назвал закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях политикой закрытия ртов
Стал известен график движения новогодних трамваев в Краснодаре

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале