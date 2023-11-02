Что означают чёрные ценники на товарах? Узнали подробности об акции «ВсеЧёрная Пятница»

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»
    © Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»

31 октября во всех магазинах сети «Пятёрочка» началась акция «ВсеЧёрная Пятница». Она продлится до 13 ноября. Что можно выгодно купить, как найти максимальные скидки и выиграть баллы на бонусную карту?

Как найти максимальные скидки?

Товары, участвующие в акции, выделены на полках особыми чёрными ценниками, так что пройти мимо просто невозможно. Вы найдете их в категориях кондитерских изделий, колбас, пельменей, кофе, чая и других.

Какого размера скидка ждёт при покупке товаров с чёрными ценниками?

Чёрный ценник означает, что вы можете купить 2 товара по цене 1, соответственно, ваша скидка составит 50%. Кроме того, есть и товары, которые вы сможете купить со скидкой 50% в количестве одной штуки/экземпляра.

Что можно выиграть, делая покупки в «Пятёрочке»?

Каждый раз, делая покупку в магазине «Пятёрочка», вы можете выиграть баллы программы лояльности Х5 Клуба. Розыгрыш проходит раз в неделю, 500 победителей получают по 40 000 (сорок тысяч) баллов на карту лояльности Х5. Получить баллы по результатам двух розыгрышей смогут 1000 человек.

Как принять участие в розыгрыше?

Нужно сделать покупку на сумму от 600 рублей, использовав при этом карту лояльности Х5 клуба. Получив чек на кассе, зарегистрируйте его в личном кабинете на сайте акции.

Важно: покупать можно как в офлайн-магазинах «Пятёрочка», так и в приложении «Пятёрочка Доставка», условия участия в розыгрыше одинаковые.

  • © Скриншот с сайта https://actions.5ka.ru/promo-311023
    © Скриншот с сайта https://actions.5ka.ru/promo-311023
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Что означают чёрные ценники на товарах?
Узнали подробности об акции «ВсеЧёрная Пятница»

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