Что означают чёрные ценники на товарах? Узнали подробности об акции «ВсеЧёрная Пятница»

31 октября во всех магазинах сети «Пятёрочка» началась акция «ВсеЧёрная Пятница». Она продлится до 13 ноября. Что можно выгодно купить, как найти максимальные скидки и выиграть баллы на бонусную карту?

Как найти максимальные скидки?

Товары, участвующие в акции, выделены на полках особыми чёрными ценниками, так что пройти мимо просто невозможно. Вы найдете их в категориях кондитерских изделий, колбас, пельменей, кофе, чая и других.

Какого размера скидка ждёт при покупке товаров с чёрными ценниками?

Чёрный ценник означает, что вы можете купить 2 товара по цене 1, соответственно, ваша скидка составит 50%. Кроме того, есть и товары, которые вы сможете купить со скидкой 50% в количестве одной штуки/экземпляра.

Что можно выиграть, делая покупки в «Пятёрочке»?

Каждый раз, делая покупку в магазине «Пятёрочка», вы можете выиграть баллы программы лояльности Х5 Клуба. Розыгрыш проходит раз в неделю, 500 победителей получают по 40 000 (сорок тысяч) баллов на карту лояльности Х5. Получить баллы по результатам двух розыгрышей смогут 1000 человек.

Как принять участие в розыгрыше?

Нужно сделать покупку на сумму от 600 рублей, использовав при этом карту лояльности Х5 клуба. Получив чек на кассе, зарегистрируйте его в личном кабинете на сайте акции.

Важно: покупать можно как в офлайн-магазинах «Пятёрочка», так и в приложении «Пятёрочка Доставка», условия участия в розыгрыше одинаковые.