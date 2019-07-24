Как плохое зрение может испортить летний отдых? Эксперимент Юга.ру и «Три-З»

Лето в самом разгаре, а это значит, что можно ездить на море, кататься на велосипеде и проводить кучу времени на свежем воздухе. Юга.ру вместе с клиникой «Три-3» решили провести эксперимент и проверить, могут ли очки испортить летний отдых. Наш журналист Иолина Грибкова надела очки без диоптрий и отправилась в парк, чтобы узнать, сможет ли она отдохнуть с ними так же, как обычно.

— Я никогда не жаловалась на проблемы со зрением, последний раз проверяла его еще в школе, и все было хорошо. Когда мне предложили принять участие в эксперименте, сразу согласилась: интересно проверить на себе, каково это — быть очкариком. И фотосессию тоже хотелось, чего уж скрывать. Для многих очки — элемент стиля, но если носить их по показаниям, то это вряд ли будет удобно тем, кто привык вести активный образ жизни. Я как раз из таких людей: фитнес, танцы на пилоне, бег. Быть постоянно в движении — это про меня. Итак, мне поставили задачу — заниматься своими обычными летними делами в очках. Один из двух заслуженных выходных я привыкла посвящать себе любимой. В теплое (читай — жаркое) время года часто просыпаюсь пораньше и еду в парк. В этот раз выбрала Затон: утром здесь немноголюдно и он мне просто нравится — кругом много деревьев, площадка для воркаута, аренда велосипедов, волейбольная площадка, вейк-парк, раздевалки, бассейны и есть где перекусить.

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Лицензия № ЛО-23-01-012875 от 1 ноября 2018 года.



Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Пляжный отдых Эксперимент решила начать с приема солнечных ванн на лежаках у бассейнов. Воду я люблю, причем не столько плавать в ней, сколько лежать на матрасе и поглощать кожей ультрафиолетовые лучи. Поскольку в Краснодаре нет водоемов, где разрешено купаться, бассейны на Затоне — практически единственная возможность бесплатно освежиться и позагорать в жаркий день.

Приходить сюда советую утром (бассейны работают с 10:00), если, конечно, не хотите, чтобы рядом с вами плавали еще несколько десятков человек. Чаще всего здесь можно встретить школьников, пенсионеров и мам с малышами. Как правило, детям на месте не сидится, они бегают, прыгают в воду — так что мои очки почти сразу стали мокрыми от брызг, и смотреть сквозь стекла стало невозможно. Пришлось выходить из воды и протирать их. Раз за разом. Мне это надоело, и я решила обсохнуть и почитать. Спасением для активных людей с плохим зрением могут стать линзы, но, если вы носите их каждый день, очень важно соблюдать правила. Ведь мягкие линзы — всегда риск развития инфекций, последствия которых могут быть очень серьезными. Вот что настоятельно рекомендуют офтальмологи:



— снимайте линзы перед тем, как идете в душ;

— не надевайте линзы, если собираетесь в бассейн или на пляж;

— ни в коем случае не ходите в линзах в сауну или баню;

— не прикасайтесь к глазам, если не уверены в чистоте рук;

— не стоит заниматься в линзах контактными видами спорта (любые виды борьбы, бокс) — вы просто можете их потерять;

— не носите линзы дольше того срока, что указан в инструкции. Если линзы двухнедельные, их можно носить ровно 14 дней. Не больше!

— категорически нельзя ложиться спать в линзах — для нормального состояния роговицы она должна «дышать». Еще одно место на Затоне, куда можно податься летним утром не обремененному заботами краснодарцу, — волейбольная площадка. Их тут, кстати, несколько. Полноценно играть не планировала (боюсь сломать ногти), но побросать мяч через сетку не против.

На площадке ребята уже вовсю играли, и я попросилась в команду. Мне не отказали, но между собой многозначительно переглянулись. Сразу скажу, игрок из меня так себе, но и не в сборную России отбираюсь. Главное — удовольствие от занятия. Его мне получить удалось, как и несколько раз мячом по голове, так что даже очки слетели. Играть с ними в волейбол мне не понравилось по нескольким причинам: очки нужно постоянно поправлять, чтобы не упали в песок, а если это все же произошло (как у меня), то песок, который точно на них останется, будет попадать на нос и натирать переносицу. К тому же, если вы активный игрок (а я боролась за мяч как тигрица), то периодически приходится падать, из-за чего песок попадает на стекла, а потом и в глаза. Решение этой проблеме мне придумать не удалось, поэтому спустя полчаса я пошла умываться.

Пробежка, велосипед и йога Переодевшись, решила отправиться на пробежку, пока еще не слишком жарко. Мне комфортно до тех пор, пока не выбегаю из тени деревьев на солнце, которое сразу начинает ослеплять меня. Вы скажете, что можно купить фотохромные очки-хамелеоны, стекла которых будут автоматически затемняться — и будете правы. Узнала, сколько они стоят — за такую цену место им в коробочке на полке, а надевать их буду по праздникам. Для меня эта покупка точно не на каждый день. Кроме того, коллега, у которой есть такие очки, предупредила, что специальное напыление легко царапается и боится воды. Придется постоянно следить, чтобы на них не попали капли и песок. После бега в программе велосипед. Своего у меня нет, поэтому беру в аренду прямо в парке — здесь есть велошеринг. Возможно, это дело привычки, но на велосипеде очки меня как-то дезориентируют. Хоть они и без диоптрий, глазам все равно некомфортно, хочется смотреть на дорогу через просвет между очками и лбом, а не сквозь линзы.

Кататься в очках мне не понравилось, поэтому иду в тень, чтобы заняться йогой. Не могу сказать, что люблю ее практиковать, но некоторые асаны делаю с удовольствием: собака мордой вниз, поза героя III, скорпиона, лука, ушей между коленями, перевернутого действия, кобры, стойка на голове. С моей в основном сидячей работой они помогают снять накопившееся за неделю напряжение со спины, развить баланс, укрепить мышцы кора [мышцы, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника — Юга.ру], а также нормализовать кровообращение.

Стойку на голове делать совершенно неудобно, потому что вместо того, чтобы отпустить все мысли и сосредоточиться на асане, ты думаешь, как бы поправить очки, которые сползли на лоб. Возвращаешься в исходную позицию — они бьют по носу. Это же касается позы собаки мордой вниз: очки так и норовят упасть на коврик. Ставлю минус. Воркаут Что я действительно люблю, так это занятия на воркаут-площадке. Делать крутые трюки не умею, но то, что в pole dance называется флагом, или просто подтянуться и повисеть на перекладине — легко. Подтягиваться очки не мешают, однако есть вероятность поцарапать стекла или даже разбить их. Мои остались целы, но желания продолжать занятие поубавилось.

Напоследок несколько раз сделала флаг, чтобы потом дома не думать, что тренировка могла быть продуктивней. Сразу предупреждаю: флаг и очки — вещи несовместимые, так как они не просто сползают на лоб, а норовят упасть в песок. Ты выходишь в стойку и через секунду думаешь: «Поправлю очки — упаду я, не поправлю — упадут они». Выбор эгоистично сделала в пользу собственной безопасности. А были бы очки моими и дорогими, наверное, берегла бы их больше, чем себя.