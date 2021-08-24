Да кто такой этот ваш наршараб?! Кратко об экзотическом соусе
Кисло-сладкий соус из тропического фрукта с грозным названием — да, это соус наршараб из сока граната.
Портал Юга.ру с характерным щелчком открывает новую баночку «Кинто» и разбирается, как его готовить, с чем подавать, а кому — держаться подальше.
История, состав, лучшие сочетания
Соус наршараб впервые появился в Азербайджане. Его название переводится как «гранатовое вино». Сегодня густой гранатовый соус может украсить любой национальный стол, ведь смесь сладких, соленых приправ и ароматных специй на фоне кислого сока не оставляет равнодушными ни гурманов, ни поваров.
Наршараб готовят из гранатового сока: его доводят до загустения путем выпаривания и добавляют сахар.
Наршараб подходит для мясных, рыбных, десертных блюд а также для напитков и коктейлей. Особенно вкусно получается, если заглазировать в наршарабе филе лосося перед запеканием.
Версии соуса
Наршараб — это кисло-сладкий соус, но некоторые производители делают его острые версии. Так, например, «Кинто» совместил его с американским соусом табаско. В результате получился наршараб для любителей сладко-острого.
Полезные свойства наршараба
Благодаря своему витаминно-минеральному составу экзотический соус профилактически воздействует на организм человека. Он повышает тонус, укрепляет иммунитет, повышает уровень гемоглобина в крови, устраняет воспаления в мочеполовой системе. Помимо этого наршараб стабилизирует артериальное давление, способствует выработке кровяных телец, укрепляет сердце и очищает сосуды от холестериновых бляшек.
Также соус нормализует обмен веществ и способствует усвоению полезных веществ (особенно — железа). Наршараб положительно влияет на здоровье кожи и препятствует возникновению пигментных пятен, выводит из организма шлаки, токсины и радионуклиды, останавливает диарею, укрепляет центральную нервную систему и снижает риск онкологии.
Приправа, богатая железом, может решить проблему железодефицитной анемии у беременных женщин. Но чтобы избежать негативных последствий, стоит проконсультироваться у специалиста.
Кому стоит быть осторожнее с наршарабом
Тем не менее изысканная азербайджанская приправа не может быть полезна всем без исключения. В число противопоказаний входят: расстройства желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, повышенная кислотность желудка), хронические запоры, геморрой, нарушение функций поджелудочной железы и хронический панкреатит.
Кроме того, соус содержит натуральную кислоту, которая может вредить зубной эмали. Поэтому продуктом не следует злоупотреблять.