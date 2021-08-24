Да кто такой этот ваш наршараб?! Кратко об экзотическом соусе

Кисло-сладкий соус из тропического фрукта с грозным названием — да, это соус наршараб из сока граната.

Портал Юга.ру с характерным щелчком открывает новую баночку «Кинто» и разбирается, как его готовить, с чем подавать, а кому — держаться подальше.

История, состав, лучшие сочетания

Соус наршараб впервые появился в Азербайджане. Его название переводится как «гранатовое вино». Сегодня густой гранатовый соус может украсить любой национальный стол, ведь смесь сладких, соленых приправ и ароматных специй на фоне кислого сока не оставляет равнодушными ни гурманов, ни поваров.

Наршараб готовят из гранатового сока: его доводят до загустения путем выпаривания и добавляют сахар.

Наршараб подходит для мясных, рыбных, десертных блюд а также для напитков и коктейлей. Особенно вкусно получается, если заглазировать в наршарабе филе лосося перед запеканием.