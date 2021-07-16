«Носи мини, а не варикоз!» В Краснодаре прошел челлендж Клиники Екатерининской

18 июня Центр флебологии Клиники Екатерининской совместно с онлайн-медиа «Краснодарская Щука» запустил в инстаграме челлендж «Носи мини, а не варикоз» — для участия в нем нужно было выложить фотографию ног в любимом мини в свои истории.

Между всеми участниками с помощью генератора случайных чисел разыграли три приза: Марина Пугиева выиграла студийную фотосессию от фэшн-фотографа Вазгена Арутюнова; Соня Алиева получила два билета на программу KINOBALDEJ в ЦСИ «Типография»; Наталье Балюкиной досталась возможность бесплатно сделать УЗИ-диагностику и пройти обследование в Центре флебологии. Победительницы рассказали о своих впечатлениях.

Марина Пугиева (@marina_pugieva):

— Насчет фотосессии — все очень понравилось! Именно ее я и хотела выиграть. Я люблю фотографироваться и вообще поняла, что с таким подходом (мейк, стилист и т.д.) это необходимо каждой девочке, так как помогает раскрыть себя. Я как врач психиатр-психотерапевт убедилась в этом очередной раз.

С варикозом были проблемы на фоне приема препаратов — слава богу, обратимого характера. Я живу в Ставрополе, у нас подобного центра нет. Я специально утром приехала на фотосессию из Ставрополя в Краснодар — поездка туда-обратно оказалась не из легких, а с ночевкой у меня не получилось остаться (не было ПЦР-теста, гостиницы отказались заселять). В итоге масса эмоций!

Конкурс «Носи мини, а не варикоз» организаторы провели в «летнем» развлекательном формате, но варикоз — проблема не только и не столько эстетическая (хотя на начальных стадиях именно такая), сколько медицинская и очень серьезная. О том, как лечение венозных сеточек на ногах может спасти человеку жизнь, Юга.ру подробно писали в одном из своих материалов.

Соня Алиева (@sofi_alieva):

— Конкурс интересный, рада была участвовать. Креативно подошли к организации. В «Типографию» еще пока не ходила, не успеваю по времени. Очень хотела выиграть посещение флеболога, так как имеются проблемы. Центр флебологии Клиники Екатерининская предлагает лечение варикоза с помощью безоперационных (ранние стадии) и малоинвазивных методик, благодаря которым вам понадобится выделить на операцию всего один день. Возможно, вы не планируете носить мини, предпочитая брюки или длинные платья, но забота о здоровье точно не зависит от стиля и объединяет нас всех.

Наталья Балюкина (@flamingo2051):

— Хотела, конечно же, фотосессию. Уверена, ни одна девушка не откажется примерить на себя какие-то новые образы. Проблем с варикозом у меня нет, но я слышала, что это генетика, а мои младшая сестра и мама даже делали операции на ногах.

На обследование иду 22 июля, раньше у нас не совпало время. Я всю жизнь работаю в общепите, то есть всегда на ногах — поэтому приз, так сказать, пригодился в профессиональном смысле.

До конца июля в Центре флебологии действует скидка 20% на консультацию врача-флеболога (сердечно-сосудистого хирурга). Также в Центре можно получить скидку 10% на все виды операций, связанных с флебологией. Чтобы избавиться от варикоза и вернуть своим ногам легкость, можно записаться к врачу Центра флебологии по телефону +7 (861) 205-45-23 или через сайт Клиники Екатерининская. Центр флебологии работает шесть дней в неделю, включая субботу.