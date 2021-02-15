«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк». История фотографии со старого кладбища

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Так завершилась война, продолжавшаяся более 9 лет и унесшая жизни 15 тысяч советских солдат. Несмотря на то что прошло уже больше 30 лет, десятки тысяч людей, живущих на всей территории бывшего Советского Союза, постоянно вспоминают об этой войне, иногда каждый день.

Для того чтобы найти безымянных героев известной исторической фотографии, сделанной на старом кладбище Анапы почти три десятилетия назад, журналист Виктор Дереза провел собственное расследование. В День памяти воинов-интернационалистов Юга.ру рассказывают о людях, которые, сами того не зная, вошли в историю.

Осколки истории

Эту фотографию я абсолютно случайно увидел в интернете несколько месяцев назад на одном популярном сайте в подборке, озаглавленной «Осколки нашей истории в интересных исторических фотографиях 90-х». Среди нескольких десятков кадров мне особенно запомнился один снимок. Наверное, помимо сюжета, меня заинтриговала подпись — ветераны Афганистана поминают погибших товарищей, Анапа, 1993 год. Стало интересно, кто эти люди, откуда они, что с ними сейчас? Я решил выяснить неизвестные подробности и найти героев этого фото. Тогда я еще не знал, насколько мало шансов у меня на успех. Но я начал искать.

Увеличив изображение и прочитав на попавшем в кадр памятнике фамилии моряков, погибших в 1939 году, я установил, что фотография действительно сделана на анапском кладбище. Я связался с ветеранами-афганцами из Анапы, переслал им снимок, но никто не узнавал парней в тельняшках на фото. Параллельно я мониторил соцсети и исследовал странички в одноклассниках, принадлежащие анапским ветеранам. Но и это не приносило результата. Вскоре появилась первая зацепка — в интернете мне удалось найти автора фотографии. Им оказался известный российский фотожурналист Владимир Вяткин.

Он снимал репортажи во многих горячих точках планеты: во Вьетнаме, в Никарагуа, Югославии, Афганистане, Чечне. Несколько раз Владимир Вяткин становился лауреатом международного фотоконкурса World Press Photo. В Анапе будущий академик Международной гильдии фотографов, по его собственным словам, оказался случайно.

Хорошие ребята

— Это фото мое, снимал на кладбище в Анапе очень давно. Там я оказался случайно. В 1980 году я сам был в Афганистане, в дальнейшем это стало моей темой. В 1993 году в Анапе я снимал учения разведки ВДВ. Помимо учений в горах, были и официальные мероприятия: торжественное открытие, награждение победителей соревнований в отдельных видах. И туда позвали почетных гостей — ветеранов воздушно-десантных войск, десантников, воевавших в Афганистане. И чисто случайно в этой суете я познакомился с этими ребятами, — вспоминает Владимир Вяткин в разговоре с Юга.ру.

...Есть кладбище, где похоронены ветераны революции, Гражданской войны, Великой Отечественной войны и воины-афганцы. Ну и они мне предложили сходить на кладбище помянуть всех наших — дедов, отцов и боевых друзей...

— Судя по тому, что они держались вместе, они все были знакомы, — продолжает фотожурналист. — Я рассказал о себе, рассказал о том, что для темы — а я снимал очень большой материал для журналов Life и Time — я фотографировал ветеранов-афганцев, тех, кто лежал в госпиталях, лечился. Снимал операции, снимал похороны. Я рассказал им обо всем этом. А они сказали, что здесь есть кладбище, где похоронены ветераны революции, Гражданской войны, Великой Отечественной войны и воины-афганцы. Ну и они мне предложили сходить на кладбище помянуть всех наших — дедов, отцов и боевых друзей.

Как-то быстро мы нашли общий язык. Я с ними встретился, и они отвели меня. Взяли две бутылки портвейна, помянули всех. С тех пор я их не видел. Не знаю, что с ними, где они, как они. Рад бы вам чем-то помочь, но это было сиюминутно и очень быстро. Чудом мы сделали это фото на кладбище. Очень хорошие ребята были, отзывчивые, простые, без выпендрежа. Легко с ними было.

Сам себя не узнал

Никто из жителей Анапы, к которым я обращался, не мог вспомнить молодых людей на фото — ни простые жители, ни ветераны, ни администраторы патриотических пабликов во «ВКонтакте» или «Одноклассниках». В какой-то момент я решил воспользоваться сервисом по поиску лиц в соцсетях. Программа выдала мне ссылку на единственное фото человека, по версии искусственного интеллекта похожего на парня на переднем плане снимка. Найденное фото было не подписано и находилось на странице другого человека. При этом аккаунт выглядел так, будто на страницу очень давно никто не заходил. Я решил рискнуть и написал абсолютно незнакомому человеку из списка родственников владельца аккаунта. Объяснил ситуацию и услышал в ответ долгожданные слова: «Да. Это мой дядя». К сожалению, оказалось, что парня с выразительными голубыми глазами уже нет в живых. Вскоре мой новый знакомый после общения с родственниками сообщил, что, судя по всему, один из героев снимка — тот, что сидит на коляске, — похож на ветерана войны в Афганистане Сергея Петровича Башлыкова, живущего в Сургуте. Связаться с ним было уже делом техники.

— Да, это я, — ответил Сергей Башлыков. — Я поначалу сам себя не узнал на этом фото и удивился, почему в коляске? В тот период болела нога, и ребята меня возили в коляске. Это было в Анапе, в сентябре, если я не ошибаюсь. Я отдыхал в санатории, по-моему, это был санаторий «Кубань». Мне как ветерану дали путевку, я ездил туда периодически. В этом санатории тогда были одни афганцы — со всей страны. После ранений людей с инвалидностью, без руки или ноги — всех туда отправляли. Кто нас фотографировал, я уже не помню. Помню, ходили по набережной, в церковь зашли, а потом — на кладбище.

По воспоминаниям Башлыкова, в Анапу в 1993 году он прилетел из родного Сургута вместе со своим другом.

— Мы действительно там отдыхали с Сергеем Добровольским, который уже ушел из жизни. Это парень, который на переднем плане фотографии. Сергей очень гордился своим отцом — ветераном Великой Отечественной войны. Он мой друг, он сам служил в воздушно-десантных войсках, служил в Германии. У меня был призыв 86—88 гг., а он раньше служил.

А третий человек на фото — это Сергей, фамилию уже не вспомню. Он — чернобылец, ликвидатор. Мы с ним познакомились уже в Анапе — он жил в соседней комнате. И он, как и мы, тоже из Сургута. Мы познакомились, общались, посещали какие-то мероприятия. В Анапе мы провели 21 день и вернулись домой в Сургут. С Добровольским мы общались до последнего дня. С другим Сергеем тоже периодически пересекались, но он чуть подальше жил, в Сургутском районе. Давно уже с ним не виделись.

«Опять тревога...»

— В нашем взводе было 16 человек, — продолжает рассказ о службе в Афганистане Сергей Петрович. — Многие уже ушли из жизни. В основном у нас были украинцы, белорусы и сибиряки. Сейчас все закрыто, ребятам трудно приехать к нам на встречу. Обидно, конечно. Хочется уже, чтобы открылись границы — и встретиться. Может, в Анапе и соберемся, на море.

А еще можете посмотреть видео, недавно мне кто-то переслал. Это было в военном госпитале в Киеве, наверное, в 88-м году. И там показан сюжет — звучит песня «Опять тревога...», и ребята сидят в госпитале, и я в том числе. А играет на гитаре и поет парнишка без ног.

Сергей Башлыков был призван на срочную службу в 1986 году. Снайпер-разведчик ВДВ, за мужество и героизм при выполнении специального задания, интернационального долга в Афганистане, награжден орденом Боевого Красного Знамени. В ходе боев был серьезно ранен.

Ранение тяжелое, минно-взрывное, с отрывом правой голени. С повреждением глаза, руки. Ну в итоге все нормально, на протезе уже сколько лет...

— Ранение тяжелое, минно-взрывное, с отрывом правой голени. С повреждением глаза, руки. Ну в итоге все нормально, на протезе уже сколько лет.