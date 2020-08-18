Каждый шаг имеет значение. «Пятёрочка» проводит благотворительный онлайн-марафон «Турбостарты»

В марафоне уже участвуют сотрудники магазинов сети из разных регионов, и присоединиться к событию могут все желающие. Для этого необходимо до 27 августа включительно зайти на главную страницу платформы турбостарты.рф и скачать там мобильное приложение «Турбостарты», которое будет считывать информацию по накопленным за время марафона шагам.

Каждая тысяча пройденных шагов будет конвертироваться в один рубль — за максимальную активность можно выиграть ценный приз. По итогам марафона «Пятёрочка» направит накопленную сумму на покупку специального оборудования и инвентаря для «Спортивно-адаптивной школы» Москомспорта, где занимаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Для них в учреждении действуют программы обучения по различным видам спорта: настольному теннису, гандболу, плаванию, регби на колясках, пауэрлифтингу и другим.

Благотворительный марафон проходит в рамках ежегодной масштабной корпоративной спартакиады «Турбостарты». Мероприятие отмечено профессиональной премией индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций Best experience marketing awards (BEMA) как лучший корпоративный ЗОЖ-проект. В этом году спартакиада впервые организована в новом, уникальном формате, объединяющем сотрудников «Пятёрочки» на онлайн-платформе.