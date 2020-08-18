Каждый шаг имеет значение. «Пятёрочка» проводит благотворительный онлайн-марафон «Турбостарты»
Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с благотворительным фондом Алексея Немова организовала спортивный онлайн-марафон «Турбостарты». Портал Юга.ру выяснил подробности о целях его проведения и условиях участия.
В марафоне уже участвуют сотрудники магазинов сети из разных регионов, и присоединиться к событию могут все желающие. Для этого необходимо до 27 августа включительно зайти на главную страницу платформы турбостарты.рф и скачать там мобильное приложение «Турбостарты», которое будет считывать информацию по накопленным за время марафона шагам.
Каждая тысяча пройденных шагов будет конвертироваться в один рубль — за максимальную активность можно выиграть ценный приз. По итогам марафона «Пятёрочка» направит накопленную сумму на покупку специального оборудования и инвентаря для «Спортивно-адаптивной школы» Москомспорта, где занимаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Для них в учреждении действуют программы обучения по различным видам спорта: настольному теннису, гандболу, плаванию, регби на колясках, пауэрлифтингу и другим.
Благотворительный марафон проходит в рамках ежегодной масштабной корпоративной спартакиады «Турбостарты». Мероприятие отмечено профессиональной премией индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций Best experience marketing awards (BEMA) как лучший корпоративный ЗОЖ-проект. В этом году спартакиада впервые организована в новом, уникальном формате, объединяющем сотрудников «Пятёрочки» на онлайн-платформе.
Лариса Бодягина, директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка»:
— В связи со сложившейся ситуацией мы перевели проведение наших крупных корпоративных мероприятий в онлайн-формат, чтобы продолжать решать насущные HR и бизнес-задачи с максимальным вовлечением сотрудников. Впервые в рамках спартакиады «Турбостарты» мы совместно с благотворительным фондом Алексея Немова организовали марафон. Участие в нем станет для наших сотрудников не только вкладом в победу своей команды, собственное развитие и здоровье, но и помощью тем детям, которые больше других нуждаются в заботе и внимании. Чтобы поддержать марафон могли все неравнодушные, мы сделали его доступным для всех желающих помочь. Ведь сегодня как никогда важен каждый шаг.
Российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов отметил, что основная цель его фонда — вдохновлять людей на занятия физкультурой и спортом: «Мы рады поддержать команду «Пятёрочки» в проведении «Турбостартов» и хотим пожелать всем участникам стремиться быть лучшими, делать то, что никогда не делали, стараться не понижать ту планку, на которую когда-то поднялись. Только вперед, шагайте вместе с нами!»
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