Галицкий, Кадыров, Едодой. Вспомнить все, о чем писали Юга.ру в этом году!

Дагестан, Краснодарский край, Чечня

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В этом году на портале Юга.ру вышли тысячи новостей о южном регионе России и людях, которые здесь живут. Мы подготовили тест, чтобы проверить, насколько внимательно вы читали эти новости и следили за окружающим миром.

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Галицкий, Кадыров, Едодой? О чем писали Юга.ру в этом году?

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