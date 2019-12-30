Галицкий, Кадыров, Едодой. Вспомнить все, о чем писали Юга.ру в этом году!
В этом году на портале Юга.ру вышли тысячи новостей о южном регионе России и людях, которые здесь живут. Мы подготовили тест, чтобы проверить, насколько внимательно вы читали эти новости и следили за окружающим миром.
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