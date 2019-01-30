Водопады в часе езды от Краснодара. Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине

Путешествия редакции Авто Юга.ру на автомобилях Volkswagen к самым доступным достопримечательностям Краснодарского края и Адыгеи продолжаются. За предоставленный автомобиль благодарим «Фольксваген Центр Юг-Авто». На этот раз мы решили отправиться к Богатырским пещерам и пройтись к Дантову ущелью (и еще кое-куда). Изначально мы собирались в иные места, которые обязательно покажем вам теплой сухой весной или (если случится она мокрая и холодная) ближе к лету. Дело в том, что зимой грунтовые дороги и даже пешеходные тропинки зачастую превращаются в непроходимые болота. Профессиональные туристы сейчас посмеются и будут полностью правы. Но мы все же туристы не в полной мере. Шагать по грязевым тропам — это прекрасно, но нам ближе автотуризм. Так, чтобы как можно ближе к локации подъехать на машине, а потом чуток пройтись. Взять машину на тест-драйв, если вы уже знаете, куда хотите поехать

Как проехать к Богатырским пещерам Эта достопримечательность, вероятно, самая доступная из всех, которые можно найти в радиусе 100 км от Краснодара. Ехать сюда можно и нужно по асфальту, по сравнительно качественной ровной дороге. То есть без сноски на бездорожье. Едем до Горячего Ключа, далее по трассе М4 до поворота налево, в сторону Фанагорийского и Безымянного. Пропустить его сложно: на пути есть указатель и часовня.

Едем, никуда не сворачивая, мимо комплекса «Долина Очарования». Наблюдаем по левой стороне водонапорную башню. Тут и стоит искать место для стоянки. Кстати, рядом есть пасека и можно приобрести горный мед. Оставляем автомобиль и идем пешком через дорогу в гору. Тут можно увидеть пару тропинок — ошибиться или заблудиться сложно. Маршрут часто посещаемый, протоптанный. Обратите внимание: тропинка правее ведет к подножью пещер, а та, что левее, — над пещерами. И так и так прогуляться можно с удовольствием. До пещер недалеко, порядка 500 метров.

Наш спутник Volkswagen Tiguan В качестве «рабочей лошадки» в этот раз нас сопровождал старый знакомый — кроссовер Volkswagen Tiguan от компании «Юг-Авто», официального дилера немецкого бренда в Краснодаре. Теперь мы испытали его не в грязевых ваннах, а на асфальте и «стиральной доске».

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Что касается передвижения Tiguan по асфальту, то тут мы узнали о хорошей шумоизоляции моторного отсека и стабильности кроссовера на трассе, которая иногда неприятно удивляет колеей. В дальних поездках это очень важное обстоятельство. Возможность дать отдохнуть ушам и не цепляться железной хваткой за руль при любом случае — это плюс для любого водителя, опытного или неопытного. Адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о столкновениях и система курсовой устойчивости, опять же, то, что надо на прямых участках (по пути есть замечательный скоростной участок автомагистрали). В горной местности можно отметить отсутствие у Tiguan сильных кренов — и это радует.

Красоты и легенды Богатырских пещер Единственное, что нам немного и здесь подпортило настроение, — слякоть и грязь. Подниматься внутрь пещер по такой погоде очень небезопасно. Но там очень красиво внутри. Глубоко, есть комнаты и проходы. Оставим интригу для вас, читатели. Поезжайте, сами убедитесь. Это круто. Вот вам координаты этого места: 44.592778, 39.085556. Может пригодиться, если пользуетесь специальными гаджетами или программами.

Что же это за «Богатырские пещеры»? История этого места противоречива и, как это часто бывает, имеет две стороны: сухую прагматичную и красивую мифическую. Поговаривают, что в этих пещерах веке эдак в XVIII скрывались (и вытесали эти самые пещеры в мягком, но прочном песчанике) преступники, которые были изгнаны из местных аулов по «закону гор». Другая история — красивая: эти пещеры вытесали великаны для своих соседей и друзей карликов, которые здесь повсюду проживали. Помните историю с дольменами? Вот тут ее продолжение. Дантово ущелье и скала Петушок Возвращаемся к автомобилю и выезжаем обратно, на трассу М4. Поворачиваем направо, в сторону Горячего Ключа. Едем до ресторанного комплекса «Старый замок», где на стоянке оставляем автомобиль. Даже с дороги уже видно скалу Петушок, которая не просто местная достопримечательность, а локация, «затоптанная» миллионами туристов. Но от этого она менее прекрасной не становится. Зимой, весной и осенью можно тут спокойно пройтись, сфотографироваться для инстаграма без огромной толпы и очередей, которые летом не позволяют раскрыть природные красоты этого места.

Подвеска и шумоизоляция VW Tiguan Что касается «стиральной доски» — на автомобильных испытательных полигонах это такой «аттракцион». Нет, на полигон мы не поехали, а поехали к иному ущелью (не Дантову), к которому надо было идти пешком. Не дошли. Покажем вам его позже. Но дорога туда — это гравий, испещренный мелкими и средними ямками. Настоящая «стиральная доска». Тут мы отлично почувствовали работу подвески VW Tiguan. Пробоев не дождались, это классно. Что касается шумоизоляции колесных арок, то у нас была установлена зимняя резина, которая имеет более шумный и жесткий профиль. Отработали арки достойно, но уверены, что с летней резиной будет еще лучше. Обязательно проверим, когда будет теплее.

Приятная прогулка на Петушок Дорога к Петушку идет по мосту через реку Псекупс и живописный «Целебный парк». Тут же находится и часовня в честь Иверской иконы Божией матери, которую вырубили в скале в конце XIX века. Опять же, в отсутствие толп здесь достаточно умиротворенная обстановка. Раньше тут был родник, но из-за движения скальных пород он иссяк. Было это очень давно, около сотни лет назад. Слева от часовни находится вход в Дантово ущелье. Само ущелье не так велико и исписано туристами, но шарм у этого места, несомненно, присутствует. Мы приехали сюда в интересное время, когда подняться по ущелью можно лишь в высоких сапогах. По ступеням текут потоки талой воды. Пройти сложно, но смотрится очень красиво.

На Петушок можно не только подняться по ступеням, но и вылезти на саму скалу. Но это, на самом деле, чистейшей воды вандализм и очень опасно. Любоваться лучше со специальной площадки. Свалиться вниз (а на скале достаточно скользко и мох) с высоты более десятка метров на камни, согласитесь, будет не очень приятно.