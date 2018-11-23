Война отняла девятерых сыновей. История матери-героини Епистинии Степановой

В России в последнее воскресенье ноября отмечают День матери. В рамках спецпроекта «75 лет освобождению Кубани» портал Юга.ру публикует историю матери-героини Епистинии Степановой, которая так и не дождалась своих сыновей с фронта.

По официальным данным, Епистиния Рыбалко родилась в 1874 году на Украине. Но по словам биографа Виктора Конова, на самом деле девочка появилась на свет в ноябре 1882 года, а путаница возникла уже через много лет после войны, когда женщина впервые получала паспорт и то ли ошиблась, то ли перепутала. Ошибка обнаружилась уже после смерти Епистинии Федоровны, когда в бумагах у дочери нашли старый паспорт отца, в котором упоминался возраст всех членов семьи.

Когда девочке было восемь лет, семья переехала на Кубань. Детство у маленькой Пести кончилось очень рано. После смерти отца восьмилетняя девочка помогала по хозяйству богатым хуторянам, пасла гусей и кур, убирала пшеницу. Когда Епистинии исполнилось 16, к ней посватался сосед Мишка Степанов, семья которого несколько лет назад приехала на Кубань из Курской губернии. Выходить замуж девушка желанием не горела, но настояла мать: «Поживешь, привыкнешь тай будешь жить. Чем тебе ходыть по наймах, так лучше будешь хозяйкою».

Михаил был старшим сыном в семье; как и отец, считался мастером на все руки — плотник, столяр, сапожник в одном лице. Словом, хорошая партия для девушки. Свадьбы толком и не было — не только по причине бедности, но и потому что обе семьи были приезжими и считались чужаками в казачьем краю. Молодые обвенчались в будний день, а Епистиния, собрав немногочисленные пожитки, перешла жить к Степановым на хутор Шкуропатский.

Дети семьи Степановых В семье родились пятнадцать детей, четверо из которых не дожили и до шести лет. Старший сын погиб еще задолго до начала Великой Отечественной войны. В августе 1918 года 17-летнего Сашу за связь с коммунарами пытали, а затем расстреляли белые в станице Роговской. Фотографии Александра у матери не сохранилось — на память она повесила на стену школьную грамоту Саши «За отличную учебу».

Тяжело переживала Епистиния смерть еще одного ребенка. Тайком утирала слезы и продолжала работать по хозяйству и заниматься воспитанием детей. После Гражданской войны у Степановых родилась дочь Вера, а затем еще один сын, которого в честь погибшего брата также назвали Александром. Но все близкие ласково звали младшего Мизинчиком.

Спустя годы жизнь семьи Степановых стала налаживаться. Старшие сыновья женились, обзавелись семьями, стали работать в колхозе. Старшая дочь Варя поступила в Краснодарское педучилище, младшие дети ходили в школу. Новые испытания пришли в середине голодных 1930-х, которые не пережил глава семьи Михаил Николаевич, а затем младшая дочь Вера.

А в 1939 году в боях с японцами у реки Халхин-Гол погиб смертью храбрых сын Епистинии и Михаила Федор. Он с детства мечтал стать военным, и мечта его сбылась — после окончания командирских курсов в Краснодаре он стал младшим лейтенантом и отправился служить в Забайкалье. За проявленные подвиги командир взвода Федор Степанов был посмертно награжден медалью «За отвагу».

Началась война В том же, 1939 году семья Степановых переехала на хутор им. 1-го Мая (сейчас Ольховский). Стали постепенно обживаться, но большой дом для всей семьи, как изначально планировали, достроить так и не удалось — помешала война. Ваню и Илью взяли в армию одновременно. Оба поступили в военные училища, мечтали о карьере офицеров. Призвали на защиту Родины и остальных братьев Степановых. Только младший, Мизинчик, до поры до времени оставался дома. Тайком от матери Сашка бегал в военкомат. Взять младшего не имели права — шестеро его братьев уже служили и отдавали долг Родине. Но парень добился своего, убедив начальство, что мать возражать не будет.

Мама, пишите, кто дома, кого нет, где брат Илюша, Коля, а также и все остальные. Если не знаете, то пишите, а если знаете кого-нибудь, то сообщите адрес их мне и мой им. Пока все. Живу хорошо, обо мне не обижайтесь... из письма младшего Александра Степанова матери

Проводив на фронт сыновей, Епистиния каждый день ждала любую весточку от родных солдат. И сначала Степановы исправно писали матери, рассказывая о фронтовых буднях и подвигах, делясь мыслями о будущем и планами на возвращение.

«Здравствуйте, родители: мама и все остальные. Я вам пишу письма, но не знаю, доходят они или нет. Я вам шлю деньги, получаете или нет? Если получите, то напишите, получаете или нет. Мама, пишите, кто дома, кого нет, где брат Илюша, Коля, а также и все остальные. Если не знаете, то пишите, а если знаете кого-нибудь, то сообщите адрес их мне и мой им. Пока все. Живу хорошо, обо мне не обижайтесь... Но все. Шура, Дуня и все, берегите маму, пусть меньше работает та за топкой ходит. Пока все. Ваш сын и брат Сашка».

Шестеро сыновей не вернулись с фронта Но вернуться ему было не суждено. Лейтенант Степанов воевал под Сталинградом, одним из первых участвовал в форсировании Днепра и погиб в бою, подорвав себя и окружавших его фашистов последней гранатой. За мужество и доблесть, проявленные в боях за Родину, Александру Степанову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Еще раньше, в 1941 году, другой сын, Павел, пропал без вести на Брянском фронте. Место захоронения так и осталось неизвестным. Танкист Илья Степанов воевал под Сталинградом, был трижды ранен, но каждый раз возвращался на фронт. Погиб в июле 43-го на Курской дуге. Дочь Епистинии Варя вместе с мужем отправилась в эвакуацию в Алма-Ату. Предлагали поехать с собой и матери, но та отказалась. Вдруг вернется на родной хутор кто-то из оставшихся в живых сыновей, кто будет их ждать в родной хате?

Мать отказывалась верить в смерть своих детей, тем более что похоронные извещения пришли не на всех. Пыталась отвлечься, погрузившись в домашние дела и хлопоты по хозяйству. Рыдала ночами и молилась. Она верила, что некоторые живы, возможно, ранены или в плену и временно не могут дать знать о себе. Она продолжала ждать писем, но вместо них приходили дурные вести.

В 44-м году пришло письмо из Крыма от незнакомой женщины, которая воевала в партизанском отряде с Василием. Она и сообщила о том, что год назад его убили фашисты под Никополем. Вскоре пришла скорбная весть из Белоруссии — Иван, воевавший на Западном фронте, после побега из лагеря был схвачен и расстрелян полицаями недалеко от Минска. Всего несколько месяцев не дожил до победы Филипп Степанов, умерший в феврале 1945 года в лагере для военнопленных в Германии. Но об этом родным солдата сообщили только в 1950 году.

Я, как услышала, корзинку из рук выронила, ноги мои подкосились, я упала наземь и говорю: «Земля, скажи ты мне, где же мои сыны?.. Где сыны?» из воспоминаний Епистинии Степановой

Епистиния часто вспоминала тот день, когда узнала, что кончилась война. «Шла я в станицу и встретила двух молодых. Они веселые такие, смеются. Они и говорят мне: "Бабка, война кончилась!" Я, как услышала, корзинку из рук выронила, ноги мои подкосились, я упала наземь и говорю: "Земля, скажи ты мне, где же мои сыны?.. Где сыны? Где Коля? Что с Филей? Где Вася и Ваня? Почему всю войну молчит Павлуша? Не может быть, чтоб погибли Илюша и Саша-Мизинчик! Не верю! Этого не должно быть!"».

Епистиния Федоровна получила похоронку и на старшего сына Николая, который ушел на фронт в августе 41-го. Рядовой Степанов воевал на Кавказе и Украине, был ранен, несколько раз находился на волосок от смерти. Даже командиры посчитали его павшим, отправив скорбную весть родным, но он выжил и единственный из братьев смог вернуться домой. Во время войны он получил несколько тяжелых ранений, от последствий которых страдал всю жизнь. От этих ран и умер в 1963 году.

Фильм «Слово об одной русской матери» (1966). Режиссеры: Борис Карпов,

Павел Русанов

Многодетная и одинокая мать После войны Федоровна, как она себя называла, жила крайне небогато, с большим трудом ей удалось выхлопотать пенсию за потерю младшего сына — Героя Советского Союза Александра Степанова. Только в 60-е историю Епистинии узнал местный журналист и написал о ней в газете, начал рассылать заметки по всей стране. Затем сняли документальный фильм «Слово об одной русской матери». Во время съемок женщина получила возможность впервые посетить могилу младшего сына Александра на Украине. Фильм получил несколько премий на международных кинофестивалях, а старушка, до этого тихо проживавшая в домике на краю хутора, вскоре стала знаменитой на всю страну. К ней в гости приходили генералы, журналисты, писатели и простые люди. К тому моменту Епистиния Степанова жила в Ростове-на-Дону у своего последнего оставшегося в живых ребенка, дочери Варвары. Городские власти обратили внимание на их крайне стесненные условия и выделили Федоровне квартиру.

О Степановых написали книгу (Алексей Быстров, «Русская мать», 1979 год, изд. «Советская Россия»), а женщине вскоре стали писать тысячи людей со всего Советского Союза. Известно письмо от солдата Владимира Лебеденко, в котором он просил разрешения считать Епистинию Федоровну своей матерью. Поддержка людей придавала ей сил и помогала справляться с тяжестью потерь. Но оплакивать погибших она не переставала никогда. Едва ли не каждый день доставала из-под подушки узелок с фотографиями, перебирала личные вещи детей, просила внуков читать письма с фронта, содержание которых за долгие годы знала уже наизусть.

7 февраля 1969 года Епистиния Федоровна скончалась. Несмотря на последнюю волю похоронить ее в Шкуропатском, на кургане рядом с мужем Михаилом и дочкой Верочкой, власти нашли более статусное, как им казалось, место — рядом с символическим захоронением сыновей Степановых в станице Днепровской Тимашевского района.

После смерти о солдатской матери и ее детях не забыли. Спустя год в Тимашевске был создан музей семьи Степановых. В 1977 году Епистиния Федоровна была посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени. А еще через год была учреждена литературная премия имени Е.Ф. Степановой.

Память о матери В 1982 году в доме на хуторе Ольховском, где Степановы пережили войну, открыли мемориальное подворье дома-музея. В центре Тимашевска находится большой музей героической семьи. Каждому из сыновей посвящена своя экспозиция, в которой представлены личные вещи: скрипка Василия, тетрадка со стихами Ивана, горсть земли с могилы Александра. Награды, фотографии, письма с фронта, бережно сохраненные матерью, почетные грамоты и похоронки.

Епистиния Степанова стала одной из первых 14 женщин, удостоенных ордена «Мать-героиня».



Звание «Мать-героиня» — высшая степень отличия в СССР, установленная для женщин за заслуги в рождении и воспитании детей. Орден присваивался за рождение и воспитание десяти и более детей. По состоянию на 1 января 1995 года орденом были награждены 431 тыс. советских женщин.

В 2004 году Совет муниципального образования «Тимашевский район» утвердил официальный герб района. В его нижней половине на пурпурном поле художники С.В. Гречко и Н.Г. Цымбалистов изобразили сидящую женщину в обрамлении изогнутого колоса с девятью соцветиями. Фигура символизирует память о материнском подвиге Епистинии Степановой, вырастившей и потерявшей на войне девятерых сыновей.