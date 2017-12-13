Как растет Краснодар: современная застройка в районе улицы Россинского

9 декабря строительная компания «ИНСИТИ» сдала в эксплуатацию жилой комплекс на улице Командорской, устроив праздник с конкурсами, мастер-классом от именитых спортсменов — чемпиона Европы по баскетболу Алексея Саврасенко и участника Олимпийских игр в Сиднее Валентина Кубракова — и розыгрышем бытовой техники. ЖК «ИНСИТИ» на Командорской состоит из трех домов разной этажности. Первое здание сдали в декабре 2016 года, два других — в сентябре и декабре 2017 года, как и было запланировано.

Архитектурная особенность комплекса — стилобат, универсальное решение для дворовой территории. Первый этаж стилобата занимает парковка, а на втором расположены просторные детские площадки, профессиональное футбольное поле и волейбольно-баскетбольная площадка, беседки и большой мангал для отдыха на свежем воздухе. Такое решение позволило максимально изолировать детскую зону от автомобилей, а транспортные средства в свою очередь защищены не только от непогоды, но и от возможного попадания футбольного мяча.

Андрей Шадрин директор строительной компании «ИНСИТИ»

— Это большой проект, состоящий из трех домов и двора-стилобата. Сюда было вложено много труда, комплекс строился практически одним из первых, в поле. Было тяжело начинать: не было ни дорог, ни коммуникаций. Мы комплексно подошли к этой территории, разместили здесь котельную, водозабор, подвели сюда канализацию, полностью обеспечили центральными коммуникациями. Этот комплекс здесь был первым, сложным, но у нас все получилось. Думаем, что все последующие наши дома в квадрате по улице Россинского будут еще лучше и качественнее.

Компания «ИНСИТИ» ведет комплексную застройку микрорайонов. Так, в районе улицы Кирилла Россинского компания обустроила парковую зону. Аллея сакуры будет полностью готова и открыта для прогулок в конце декабря этого года. На сегодняшний день в парке уже высадили аллею деревьев и кустарников и уложили тротуарную плитку. Протяженность аллеи составит 700 метров, а вся парковая зона займет площадь около 19 тыс. кв. метров. При строительстве ЖК «ИНСИТИ» на Командорской особое внимание уделили качеству строительства и внедрению в проект новых технологий. В квартирах сразу установили дистанционные приборы учета потребления холодной и горячей воды.

«Мы установили в домах новые счетчики с электронной передачей данных в управляющую компанию, теперь нашим жильцам не придется самостоятельно подавать показания, как это делается в других домах», — Андрей Шадрин, директор СК «ИНСИТИ».





Святослав Удинцев заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

— Хочу сказать, что жилищно-коммунальное хозяйство — это то, что всегда окружает вас, это электричество, вода, горячая вода, тепло. Часто возникают споры между управляющими компаниями и жильцами. Компания «ИНСИТИ» пошла вперед и поставила счетчики, которые позволяют контролировать эту ситуацию, всегда знать, за какое время и сколько потребляется холодной и горячей воды. Эта информация всегда будет у вас в свободном доступе. Надеюсь, что споров будет меньше, надеюсь, что вы всегда будете контролировать ситуацию, связанную с энергосбережением. Это — наше будущее.

Строительная компания «ИНСИТИ» занимается строительством многоквартирных домов с 2012 года. За почти 6 лет работы застройщик ввел в эксплуатацию 9 жилых домов. Все объекты были сданы в срок, новоселье отметили 3414 семей. В числе приоритетов компании — комплексная застройка микрорайонов, поэтому рядом со всеми жилыми объектами планируются и строятся все необходимые социальные объекты — школы, детские сады и т.д.

Жители ЖК «ИНСИТИ»

Людмила Тагирова:

— Мы приехали из Башкирии. Застройщика этого я выбрала, потому что знаю, что у него всегда дома сдаются вовремя. Это десятиэтажка, нам не хотелось брать квартиру в высоченном доме. Здесь много пространства, то есть это не «окно в окно». Очень понравилась безопасная детская площадка, у нас маленький ребенок. Особых пробок я не замечала, да и вообще меня это не сильно напрягает, потому что у нас офис в доме расположен. Выезжаем отсюда только если на море.

Ольга Решителен:

— Я сама из Ростова, мы через интернет выбрали квартиру в другом доме, а когда приехали, она нам не понравилась. Еще когда заезжали в Краснодар, обратили внимание на интересные дома, в частности и на этот. Мы выбирали вообще между вторичкой и новостройками, приехали в офис «ИНСИТИ», нас заинтересовал проект, очень понравилась идея со стилобатом. Очень крутая тема — что сверху будут играть дети, а внизу парковка.