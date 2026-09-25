По данным ВОЗ, деменция диагностирована более чем у 57 млн жителей планеты. Чаще всего она встречается у людей старше 65 лет, и каждый год происходит почти 10 млн новых случаев. Эксперты подчеркивают, что до 45% случаев деменции можно отсрочить или предотвратить с помощью своевременной профилактики.



Осенью в магазинах «Пятёрочка» в 31* регионе страны, включая Краснодарский край, прошли сессии бесплатной диагностики когнитивных нарушений.

С 18 по 21 сентября более 2000 россиян бесплатно проверили память и когнитивные функции в рамках всероссийской акции «Деменция.net». Ее приурочили к Международному дню борьбы с болезнью Альцгеймера и Всемирному месяцу осведомленности о когнитивном здоровье.

Специализированные зоны для первичного скрининга организовали на базе «Центров местного сообщества» в магазинах торговой сети «Пятёрочка». Желающие проходили экспресс-тестирование, получали рекомендации по сохранению памяти и алгоритм действий на случай выявления симптомов. Всего состоялось около 2400 диагностических сессий.