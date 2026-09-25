«Вовремя заметить тревожные сигналы». Жители Краснодарского края прошли тестирование на признаки деменции прямо в магазинах

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»
    © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»

По данным ВОЗ, деменция диагностирована более чем у 57 млн жителей планеты. Чаще всего она встречается у людей старше 65 лет, и каждый год происходит почти 10 млн новых случаев. Эксперты подчеркивают, что до 45% случаев деменции можно отсрочить или предотвратить с помощью своевременной профилактики.

Осенью в магазинах «Пятёрочка» в 31* регионе страны, включая Краснодарский край, прошли сессии бесплатной диагностики когнитивных нарушений.

С 18 по 21 сентября более 2000 россиян бесплатно проверили память и когнитивные функции в рамках всероссийской акции «Деменция.net». Ее приурочили к Международному дню борьбы с болезнью Альцгеймера и Всемирному месяцу осведомленности о когнитивном здоровье.

Специализированные зоны для первичного скрининга организовали на базе «Центров местного сообщества» в магазинах торговой сети «Пятёрочка». Желающие проходили экспресс-тестирование, получали рекомендации по сохранению памяти и алгоритм действий на случай выявления симптомов. Всего состоялось около 2400 диагностических сессий.

Соцпроект, стартовавший год назад в пилотном формате, этой осенью охватил уже 31 регион страны. Представители проекта «Деменция.net» отмечают, что расширение географии акции до федерального масштаба стало очень важным шагом, поскольку люди старшего поколения часто избегают разговоров о нарушениях памяти и откладывают визит к врачу. Главная задача подобных инициатив — снять психологический барьер, вовремя заметить тревожные сигналы и оказать близким необходимую поддержку.

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Профилактика возрастных изменений требует комплексного подхода, включающего не только диагностику, но и умственные нагрузки, физическую активность и правильный рацион. Для этого торговая сеть при экспертной поддержке «Деменция.net» и НИМЦ «Геронтология» разработала специальную опцию в мобильном приложении «Пятёрочки» — «Полезная корзина для вашего мозга». В список вошли продукты, богатые Омега-3, микроэлементами и витаминами: овощи, цельнозерновые крупы, орехи и рыба. Пользователи могут не только изучить экспертные рекомендации с учетом индивидуальных особенностей организма, но и сразу добавить нужные товары в доставку или список покупок. Цифровая подборка сохранится в приложении.

* Диагностические зоны работали в магазинах Краснодара, Саратова, Волгограда, Липецка, Барнаула, Брянска, Екатеринбурга, Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, Калининграда, Калуги, Кирова, Красноярска, Кургана, Магнитогорска, Москвы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Рязани, Саранска, Смоленска, Уфы, Чебоксар, Челябинска и Ярославля.

«Пятёрочка» Акции Еда Здоровье Краснодар Медицина

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