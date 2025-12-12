В «Пятёрочке» рассказали, как сэкономить на новогодних салатах до 40%

Аналитики торговой сети «Пятёрочка» проанализировали стоимость* приготовления популярных новогодних салатов «Оливье», «Селёдки под шубой» и «Крабового», а также рассказали, как можно при этом сэкономить. Спойлер: если, к примеру, «Оливье» готовить самостоятельно из продуктов собственных торговых марок сети, то салат обойдётся почти на 40% дешевле, чем среднерыночно по стране.

«Оливье»: символ новогоднего стола

Согласно данным Росстата, на приготовление салата «Оливье» семья из 4 человек потратит 576 рублей. Для покупателей «Пятёрочки» такой набор обойдётся дешевле: при выборе продуктов известных брендов его стоимость сократится до 486 рублей. А если составить корзину из товаров собственных брендов сети, то средняя цена составит 362 рубля — на 38% ниже рыночной. Чуть более выгодно «Оливье» смогут приготовить покупатели «Пятёрочек» восточной и южной частей страны, потратив 335 рублей и 351 рубль соответственно.

В рецепте салата «Оливье» учтены 400 г варёной колбасы, 400 г картофеля, 400 г маринованных огурцов, 380 г зелёного горошка, 200 г майонеза, 200 г моркови, 100 г репчатого лука и 4 яйца.

«Селёдка под шубой»: соединить, но не смешивать

Самым популярным салатом в 2025 году россияне выбрали «Селёдку под шубой»: по данным исследовательского центра «Ромир», 9% опрошенных россиян отдают ей предпочтение, когда выбирают готовый салат. При этом «Селёдка под шубой» уже несколько лет подряд остаётся самым бюджетным салатом для домашнего приготовления. По версии Росстата, в этом году он обойдётся россиянам в 291 рубль за 4 порции. А при выборе продуктов СТМ «Пятёрочки» — всего в 212 рублей, что на 32% дешевле. Приготовить этот салат еще выгоднее получится у жителей восточной части страны (207 рублей).

Стоимость «Селёдки под шубой» рассчитывалась исходя из следующего набора продуктов: 400 г картофеля, 350 г сельди, 300 г свеклы, 300 г майонеза, 200 г моркови, 100 г репчатого лука и 2 яйца.

Салат «Крабовый»: третий не лишний

В расчёты Росстата не вошёл салат «Крабовый», но по результатам исследования «Ромира», он стал третьим по популярности у россиян. При его самостоятельном приготовлении на семью из 4 человек стоимость продуктов составит 625 рублей. Сэкономить на его приготовлении до 26% помогут товары собственных брендов «Пятёрочки».

В расчёте средней цены «Крабового» учтены 600 г крабовых палочек, 300 г майонеза, 250 г свежих огурцов, 100 г риса, 80 г репчатого лука, 5 яиц и 1 банка консервированной кукурузы.

На всё готовенькое

Для тех, кто предпочитает экономить время и не хочет проводить праздничный вечер у плиты, «Пятёрочка» предлагает готовые варианты любимых салатов. В декабре 2025 года они представлены в двух форматах: стандартном (200 г) и на большую семью (500 г).

Готовые блюда пользуются популярностью у россиян. Так, в декабре 2024 года в магазинах торговой сети они купили почти 10 млн упаковок с салатами. В числе самых востребованных оказались именно традиционные: «Оливье» — более 1 млн упаковок, «Крабовый» — более 1 млн упаковок, «Селёдка под шубой» — более 800 тыс упаковок.

* Здесь и далее стоимость блюд расчитана на основе цен на продукты в первую неделю декабря 2025 года.