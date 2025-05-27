В «Пятёрочке» можно купить ножи со швейцарским контролем качества всего за 1 рубль

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию «Заострите внимание на качестве» — ее участники могут приобрести ножи, произведенные под швейцарским контролем качества, по стоимости от 1 рубля.

Чтобы стать обладателями коллекции стильных кухонных принадлежностей по приятной цене, достаточно совершать ежедневные покупки в магазинах «у дома» с 27 мая по 25 августа 2025 года и собирать электронные наклейки.

Швейцарское качество

Ножи Swiss Diamond производят из высококачественной стали с высокой прочностью и антикоррозионными свойствами. Острые лезвия легко справляются с хрустящими овощами, аккуратно нарезают мясо и рыбу. Эргономичная рукоять облегчает процесс подготовки продуктов. Благодаря цельнометаллической конструкции изделие гигиенично в использовании.

В коллекции представлены 5 ножей с лезвием разной длины и формы:

компактный 9 см — для овощей,

универсальный 12,5 см — для обработки всех видов продуктов,

сантоку 18 см — для слайсирования, шинковки, нарезки кубиками и рубки,

разделочный 20 см — для нарезки порционных кусков и отделения мякоти от кости,

классический шеф 20 см — для сложных рецептов.

Набор с современным дизайном может не только украсить интерьер кухни, но и сделать процесс приготовления блюд легким, быстрым и по-настоящему вдохновляющим. Он идеально подойдет как опытным кулинарам, так и тем, кто только начинает свой путь в домашней готовке.