В «Пятёрочке» можно купить ножи со швейцарским контролем качества всего за 1 рубль
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию «Заострите внимание на качестве» — ее участники могут приобрести ножи, произведенные под швейцарским контролем качества, по стоимости от 1 рубля.
Чтобы стать обладателями коллекции стильных кухонных принадлежностей по приятной цене, достаточно совершать ежедневные покупки в магазинах «у дома» с 27 мая по 25 августа 2025 года и собирать электронные наклейки.
Швейцарское качество
Ножи Swiss Diamond производят из высококачественной стали с высокой прочностью и антикоррозионными свойствами. Острые лезвия легко справляются с хрустящими овощами, аккуратно нарезают мясо и рыбу. Эргономичная рукоять облегчает процесс подготовки продуктов. Благодаря цельнометаллической конструкции изделие гигиенично в использовании.
В коллекции представлены 5 ножей с лезвием разной длины и формы:
- компактный 9 см — для овощей,
- универсальный 12,5 см — для обработки всех видов продуктов,
- сантоку 18 см — для слайсирования, шинковки, нарезки кубиками и рубки,
- разделочный 20 см — для нарезки порционных кусков и отделения мякоти от кости,
- классический шеф 20 см — для сложных рецептов.
Набор с современным дизайном может не только украсить интерьер кухни, но и сделать процесс приготовления блюд легким, быстрым и по-настоящему вдохновляющим. Он идеально подойдет как опытным кулинарам, так и тем, кто только начинает свой путь в домашней готовке.
Как купить нож за 1 рубль?
Чтобы стать участником акции, необходимо совершать покупки с картой лояльности «Х5 Клуб». За каждые 250 рублей в чеке будет начисляться одна электронная наклейка. Дополнительно их можно получить, покупая товары-партнеры, отмеченные специальными стопперами в торговых залах.
Накопив 40 наклеек, можно приобрести продукцию Swiss Diamond со скидкой до 70%, а при накоплении 80 наклеек — всего за 1 рубль. Баланс наклеек отображается в мобильном приложении «Пятёрочка» и на чеке. Коллекция также доступна для покупки по полной стоимости от 1990 до 2990 рублей (в зависимости от выбранной модели).
Кроме ножей, в акции участвует многофункциональная миска Royce с силиконовым дном и тремя сменными лезвиями. Этот удобный аксессуар для смешивания ингредиентов и приготовления блюд можно приобрести по промо-цене 1490 рублей.
С подробными условиями акции и сроками ее проведения можно ознакомиться на сайте nozhi.5ka.ru.