Компания «ИНСИТИ девелопмент» организовала в Краснодаре праздник ко Дню Победы
В краснодарском микрорайоне Любимово, который построил «ИНСИТИ девелопмент», организовали празднование 80-летия Победы.
Праздник состоялся 9 мая на площади с фонтаном микрорайона Любимово на улице Кирилла Россинского.
Во время торжественной части с приветственным словом выступили: глава Калининской сельской администрации Сергей Пелих, директор «ИНСИТИ девелопмент» Артем Кислица, депутаты ЗСК Светлана Ангальт и Алексей Бузмаков.
Особенной гостьей праздника стала ветеран Анна Лялько. Сотрудники ГК ИНСИТИ вручили ей подарки в честь Дня Победы.
После торжественной части состоялась концертная программа. Ансамбль народной песни «Вишенье» исполнил такие композиции, как «Катюша», «Огонек», «Казаки», «Нам нужна одна победа» и многие другие.
Ансамбли «Лорис» и студия сюжетного танца «Десерт» спели «Береги берега России», «Мой дед казак», «Смуглянка».
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Завершился праздник флешмобом, в котором участвовали сотни человек — на площади микрорайона Любимово исполнили песню «День Победы».
Также во время мероприятия юные жители посетили тематические мастер-классы: создали брошки из георгиевской ленты, изготовили животных из фоамирана, раскрасили гипсовые фигурки и создали бабочек из цветной бумаги.
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