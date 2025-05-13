Компания «ИНСИТИ девелопмент» организовала в Краснодаре праздник ко Дню Победы

В краснодарском микрорайоне Любимово, который построил «ИНСИТИ девелопмент», организовали празднование 80-летия Победы.



Праздник состоялся 9 мая на площади с фонтаном микрорайона Любимово на улице Кирилла Россинского. Во время торжественной части с приветственным словом выступили: глава Калининской сельской администрации Сергей Пелих, директор «ИНСИТИ девелопмент» Артем Кислица, депутаты ЗСК Светлана Ангальт и Алексей Бузмаков.



Особенной гостьей праздника стала ветеран Анна Лялько. Сотрудники ГК ИНСИТИ вручили ей подарки в честь Дня Победы.

© Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

© Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

© Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

После торжественной части состоялась концертная программа. Ансамбль народной песни «Вишенье» исполнил такие композиции, как «Катюша», «Огонек», «Казаки», «Нам нужна одна победа» и многие другие.



Ансамбли «Лорис» и студия сюжетного танца «Десерт» спели «Береги берега России», «Мой дед казак», «Смуглянка».

Спортивный клуб «Альфа» продемонстрировал мастерство в искусстве «ай-кидо», а школа владения клинковым оружием «Корогод» провела мастер-класс. Завершился праздник флешмобом, в котором участвовали сотни человек — на площади микрорайона Любимово исполнили песню «День Победы».

© Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

© Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

© Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Также во время мероприятия юные жители посетили тематические мастер-классы: создали брошки из георгиевской ленты, изготовили животных из фоамирана, раскрасили гипсовые фигурки и создали бабочек из цветной бумаги.

© Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру