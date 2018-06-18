Электросамокат, экипировка болельщика и путешествие мечты. Как рассрочка помогает жить по средствам и покупать все что хочется

Жить по средствам и не влезать в долги — хорошая стратегия. Однако многих она удерживает, к примеру, от пользования кредитными картами, а значит, и от приятных и даже полезных покупок. Юга.ру вместе с Альфа-Банком разбираются, что такое карта рассрочки и как она может помочь иногда радовать себя и своих близких. Рассказываем, как работает рассрочка, на примере карты #вместоденег. Для этого мы выбрали четыре реальных жизненных ситуации, когда удовольствие от покупки длится долго, а ежемесячные платежи без процентов и переплат необременительны.

Карта рассрочки #вместоденег позволяет покупать товары и оплачивать услуги с беспроцентной рассрочкой в любом магазине в России и за рубежом. А если совершить покупку в одном из 17 648 магазинов-партнеров по всей стране, рассрочка может достигать 24 месяцев.

Если вернуть стоимость покупки в период рассрочки, за услугу не нужно платить. Но если пропустить ежемесячный платеж, придется заплатить комиссию за просрочку. Выпуск и обслуживание карты бесплатны. Дата ежемесячного платежа — дата выдачи карты, а если между датой платежа и датой покупки менее 30 дней, дата платежа переносится на следующий месяц.

Планы на отпуск На летний отпуск начинают копить задолго до прихода теплых деньков, но даже так это не всегда получается, тем более что бронировать туры часто нужно заранее. Вместо путешествия мечты в итоге хватает только на самолет до черноморских курортов. А как насчет пятизвездочного отеля на Сейшелах? Мало кого оставят равнодушным фотографии белоснежных пляжей, стройных пальм и бирюзового моря. Заходим на сайт туроператора TEZ TOUR (партнер программы рассрочки Альфа-Банка) и находим подходящие нам пять звезд. Что покупаем: тур в отель Constance Hotels and Resorts за 1232 $ (около 75 тыс. рублей)

Срок рассрочки: 10 месяцев

Фото птичкой Запечатлеть все самые красивые места в поездке и наделать модных видеоселфи можно с помощью квадрокоптера. Хотите хорошее качество картинки, компактность устройства, редактирование видео без заморочек — подойдет DJI Mavic Air, который можно приобрести в онлайн-магазине «Технопарк» с рассрочкой 10 месяцев. Устройство легко складывается до размеров смартфона, а еще им можно управлять — будущее рядом! — буквально простым движением руки. Что покупаем: квадрокоптер DJI Mavic Air за 58 тыс. 990 рублей

Срок рассрочки: 10 месяцев

Вообще, съемка с квадрокоптеров сейчас так популярна, что окупить его вы сможете еще быстрее, чем погасите оплату по рассрочке, — достаточно найти клиентов и осуществить несколько коммерческих съемок. Главное — овладеть искусством монтажа. Поехали! Электросамокаты — удобный и быстрый способ перемещения по городу и большая мечта не только детей, но и взрослых. Как правило, минусом их является довольно большой вес, но если немного поискать, то находим в интернет-магазине Velo-shop.ru (партнер программы, рассрочка 8 месяцев) такой — E-motions Elixir Master Carbon весом всего 6 кг. Этот самокат развивает скорость до 25 км/ч и на одном заряде может проехать до 40 км. Отличный способ добраться до работы без пробок! Что покупаем: Электросамокат E-motions Elixir Master Carbon за 44 тыс. 990 рублей

Срок рассрочки: 8 месяцев

Болеем за наших Россия впервые в истории принимает чемпионат мира по футболу. На память об этом знаменательном событии или просто в качестве поддержки нашей сборной можно купить какой-то из элементов фирменной формы игроков. Или же всю экипировку сразу — болеть так болеть. Продается она в магазинах компании Adidas, которая является официальным поставщиком ведущих мировых футбольных турниров. В линейке специально есть даже домашняя футболка болельщика сборной. Или можно выбрать именно такую, в которой по полям новых стадионов будут бегать Федор Смолов или Юрий Жирков. Болеем с 14 июня по 15 июля, а платим за покупку в течение 10 месяцев.



Что покупаем: себе — домашнюю игровую футболку сборной России за 8990 рублей и шорты за 3990 рублей, а сыну или племяннику — спортивный костюм за 3390 рублей.

Срок рассрочки: 10 месяцев

Пополнять карту #вместоденег удобнее всего с помощью приложения «Альфа-Мобайл», где будет отображаться информация обо всех совершенных покупках, график платежей и их сумма, список партнеров. Там же можно задать в чате любой вопрос сотруднику банка.

Кроме того, пополнение карты без комиссии можно производить через банкоматы Альфа-Банка или банков-партнеров, в интернет-банке «Альфа-Клик» или на сайте alfabank.ru/perevod.