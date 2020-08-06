«Голосуйте сердцем, лапами и хвостом». В Ростове пес Пиксель Запеканкин стал кандидатом в депутаты

Житель Ростова выдвинул своего пса Пикселя Запеканкина в депутаты городской думы, создал ему программу и сайт. Первым псом среди кандидатов в депутаты стал бостонский терьер Пиксель Дуралеевич Запеканкин. Его хозяин Сергей Пименов выдвинул животное в городскую думу и даже создал ему программу. Собака представляет Военведский одномандатный избирательный округ № 16 от «Партии Сук и Кобелей». Хозяин сделал для Пикселя предвыборный сайт, напечатал и развесил по всему району плакаты, а также начал сбор подписей в поддержку кандидата. В предвыборную программу вошли 15 пунктов. Например, пес выступает за бесплатную еду и воду всем собакам и отмену ошейников для мелких пород. Также в программе есть следующие пункты:

Гулять не 2, а 3 раза в день!

Спать всегда, когда не гулять, есть или играть.

Играть!

Запретить кошек.

Всем псам — бесплатная обработка от клещей и блох. И сукам.

Всем пожилым таксам — по молодому щенку-другу.

Каждый человек должен иметь собаку.

Без собаки — человек не считается человеком и лишается избирательных прав.

Запретить людям делать свои дела на газонах. Собакам — разрешить.

Запретить кошек — два.

Бесплатное обучение командам для всех собак.

Не три, а тридцать три площадки для выгула собак в Ростове.

Федеральный закон о разрешении спать с людьми в их кроватях.

Еще раз — запретить этих кошек.

Запретить эту рыжую кошку на Тульской.

«Всю свою сознательную жизнь он прожил здесь. Знает все мусорки, кусты и деревья. Два раза в день он обходит микрорайон и как никто другой знает его проблемы. Псы и суки его уважают и поддерживают. Голосуйте сердцем, лапами и хвостом!», — сказано в истаграме кандидата. Псу оказывает поддержку известный московский собачий политтехнолог Умина Аттина Итури Пазл. Она специально прибыла в Ростов для консультаций Пикселя Дуралеевича Запеканкина для победы на выборах. В TJ добавили, что согласно закону Ростовской области «О выборах и референдумах», депутатом одномандатного избирательного округа может стать гражданин России, живущий в пределах соответствующего округа. Кандидат должен предоставить паспортные данные и сведения о доходах, месте работы, жительства и наличии судимостей.