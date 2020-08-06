«Голосуйте сердцем, лапами и хвостом». В Ростове пес Пиксель Запеканкин стал кандидатом в депутаты
Житель Ростова выдвинул своего пса Пикселя Запеканкина в депутаты городской думы, создал ему программу и сайт.
Первым псом среди кандидатов в депутаты стал бостонский терьер Пиксель Дуралеевич Запеканкин. Его хозяин Сергей Пименов выдвинул животное в городскую думу и даже создал ему программу. Собака представляет Военведский одномандатный избирательный округ № 16 от «Партии Сук и Кобелей». Хозяин сделал для Пикселя предвыборный сайт, напечатал и развесил по всему району плакаты, а также начал сбор подписей в поддержку кандидата.
В предвыборную программу вошли 15 пунктов. Например, пес выступает за бесплатную еду и воду всем собакам и отмену ошейников для мелких пород. Также в программе есть следующие пункты:
- Гулять не 2, а 3 раза в день!
- Спать всегда, когда не гулять, есть или играть.
- Играть!
- Запретить кошек.
- Всем псам — бесплатная обработка от клещей и блох. И сукам.
- Всем пожилым таксам — по молодому щенку-другу.
- Каждый человек должен иметь собаку.
- Без собаки — человек не считается человеком и лишается избирательных прав.
- Запретить людям делать свои дела на газонах. Собакам — разрешить.
- Запретить кошек — два.
- Бесплатное обучение командам для всех собак.
- Не три, а тридцать три площадки для выгула собак в Ростове.
- Федеральный закон о разрешении спать с людьми в их кроватях.
- Еще раз — запретить этих кошек.
- Запретить эту рыжую кошку на Тульской.
«Всю свою сознательную жизнь он прожил здесь. Знает все мусорки, кусты и деревья. Два раза в день он обходит микрорайон и как никто другой знает его проблемы. Псы и суки его уважают и поддерживают. Голосуйте сердцем, лапами и хвостом!», — сказано в истаграме кандидата.
Псу оказывает поддержку известный московский собачий политтехнолог Умина Аттина Итури Пазл. Она специально прибыла в Ростов для консультаций Пикселя Дуралеевича Запеканкина для победы на выборах.
В TJ добавили, что согласно закону Ростовской области «О выборах и референдумах», депутатом одномандатного избирательного округа может стать гражданин России, живущий в пределах соответствующего округа. Кандидат должен предоставить паспортные данные и сведения о доходах, месте работы, жительства и наличии судимостей.
Специалисты юридического отдела портала Юга.ру с досадой отметили, что псу вряд ли удастся стать депутатом гордумы Ростова. Они уверены, что у хорошего мальчика нет судимостей и он сможет подтвердить свои доходы. Наверняка у Пикселя Дуралеевича Запеканкина есть постоянное место жительства и работа. Однако с гражданством и предоставлением паспорта могут возникнуть проблемы при регистрации.
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