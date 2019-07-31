Будешь кривляться — таким и останешься. В твиттере вспоминают страшилки, которыми родители пугают детей
Если вы выросли в России, то наверняка знаете, почему (якобы) нельзя есть арбуз с косточками, трогать лягушку и глотать жвачку. Пользователи твиттера вспоминают, какие еще странные и не очень правдоподобные причины придумывали их родители, чтобы их дети вели себя хорошо.
какую дезинформацию вам родители впаривали в детстве?? это же распространенная классика типа что проглоченная жвачка СКЛЕИТ ТЕБЕ ВНУТРЕННОСТИ??— suicide hotline (@Turko_the_Fair) July 29, 2019
или что если потрогать лягушку будут БОРОДАВКИ
или что есть бичпакет в сухом виде СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
На твит @Turko_the_Fair откликнулись другие пользователи твиттера, в итоге уже третий день продолжается тред про выдуманные родителями страшилки. Многие из них связаны с примерными поведением:
Если ты после еды будешь бегать, прыгать по квартире, а не сидеть на месте, то у тебя будет заворот кишок— Размытая Саша (@Alexandra022022) July 31, 2019
Если проглотить жвачку, то у тебя склеится попа и ты не можешь какать
Дети появляются из еды
Если будешь ковыряться в носу, то может застрять палец
Будешь кривляться - таким и останешься, тополиный пух в животе прорастет в тополь, если поесть перед ванной или речкой будет заворот кишок— LittleMuy (@LittleMuy) July 29, 2019
блин мне мама ща говорит если много будешь нетфликс смотреть ПОДПИСКА КОНЧИТСЯ— suicide hotline (@Turko_the_Fair) July 29, 2019
Если скрипишь зубами во сне - глисты. Если хрустеть пальцами - костяшки потолстеют и перестанут сгибаться. Снимешь шапку - менингит обеспечен.— Hellga всегда Protiv (@HellgaProtiv) July 30, 2019
А еще взрослые, конечно же, беспокоятся о питании своих детей:
Арбузные семечки в животе прорастут.— Черничная космическая нервная волчара (@kompliwitaktiw) July 30, 2019
Я не особо верила, но на всякий случай не просто их глотала, а разгрызала для пущей уверенности.
Если мало есть, то желудок станет как у кошечки. Если не доесть еду, то вся сила останется в этих остатках в тарелке, и всё, что ты съел до этого - как бы обнуляется. Если на дне тарелке нарисованы какие-нибудь существа - нужно скорее съесть еду или они задохнутся.— pauca verba ✨ (@arinamedieval) July 30, 2019
Я очень любила картошку, так меня пугали, что если я съем слишком много, то у меня картошка будет расти из ушей и меня посадят вместо нее. Даже ямку выкапывали.— wolfgang (@grimme_gray) July 30, 2019
(Я не скажу, что меня это остановило)
Некоторые из народных родительских примет и вовсе странные или немного пугающие:
Никогда нельзя выкидывать ногти/зубы на улице иначе их найдет ведьма и наложит проклятье ...— Yazva (@karmapolimen) July 30, 2019
О, ещё вспомнила!— Кош (@kosh_chernish) July 29, 2019
Если появился прыщ - это ХОТЮНЬЧИК и кто-то в тебя влюбился.
ребенок появляется, когда мама с папой очень хотят ребенка. поэтому я даже думать боялся о детях.— пчелёнок (@00000110001b) July 30, 2019
1)Если есть перед зеркалом,то съешь свою красоту— Nata-ino (@nata_ino) July 29, 2019
2)После 10вечера по улице ходит ведьма и охотится на детей,
по этой же причине в новогоднюю ночь не спят только взрослые,а мелкие носами к стенке,тк она в эту ночь еще и в окна заглядывает
3)Домовой злится на грязную посуду и пол
это такой рентв-сюжет ваще нормальный!— suicide hotline (@Turko_the_Fair) July 31, 2019
А какие невероятные истории придумывали ваши родители, чтобы вы хорошо себя вели? Пишите в комментариях ⬇️
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В твиттере вспоминают страшилки, которыми родители пугают детей
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