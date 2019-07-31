Если мало есть, то желудок станет как у кошечки. Если не доесть еду, то вся сила останется в этих остатках в тарелке, и всё, что ты съел до этого - как бы обнуляется. Если на дне тарелке нарисованы какие-нибудь существа - нужно скорее съесть еду или они задохнутся.