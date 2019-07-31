Будешь кривляться — таким и останешься. В твиттере вспоминают страшилки, которыми родители пугают детей

Вся Россия
Юга.ру

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  • © Фото Austin Pacheco с сайта unsplash.com

Если вы выросли в России, то наверняка знаете, почему (якобы) нельзя есть арбуз с косточками, трогать лягушку и глотать жвачку. Пользователи твиттера вспоминают, какие еще странные и не очень правдоподобные причины придумывали их родители, чтобы их дети вели себя хорошо.

На твит @Turko_the_Fair откликнулись другие пользователи твиттера, в итоге уже третий день продолжается тред про выдуманные родителями страшилки. Многие из них связаны с примерными поведением:

А еще взрослые, конечно же, беспокоятся о питании своих детей:

Некоторые из народных родительских примет и вовсе странные или немного пугающие:

А какие невероятные истории придумывали ваши родители, чтобы вы хорошо себя вели? Пишите в комментариях ⬇️

Дети Непознанное Социальные сети

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Будешь кривляться — таким и останешься

В твиттере вспоминают страшилки, которыми родители пугают детей

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