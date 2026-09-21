Уралсиб и Президентская академия заключили соглашение о развитии возможностей для студентов
Президентская академия и банк Уралсиб заключили соглашение о сотрудничестве в области образования и помощи в карьерном развитии студентов
Документ подписали проректор Президентской академии Владимир Колодкин и старший вице-президент по операционной поддержке бизнеса банка Уралсиб Наталия Степнова на торжественном праздновании Дня академии.
Сотрудничество направлено на взаимодействие в области практической подготовки будущих специалистов. Стороны объединят усилия в реализации образовательных и карьерных мероприятий, а также в развитии программ и продуктов как в очном, так и в дистанционном формате.
«Сотрудничество с Президентской академией позволит нам сочетать академические знания и практическую экспертизу банка. Для нас важно помогать молодым специалистам знакомиться с реальными задачами финансовой отрасли, получать профессиональный опыт и находить свое направление развития. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать для студентов такие возможности и вместе с академией готовить востребованных специалистов», — отметила Наталия Степнова.
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Эксперты Уралсиба смогут принять участие в разработке и запуске учебных проектов академии. В числе возможных форматов сотрудничества — мастер-классы, семинары, конференции, круглые столы, отраслевые и федеральные мероприятия.
«Качество подготовки кадров определяется не только объемом знаний, полученных в аудитории. Важно, насколько выпускник умеет применять эти знания на практике, принимать ответственные решения и быстро включаться в реальные процессы организации. Для этого работодатель должен быть полноценным участником образовательного процесса. Партнерство с банком Уралсиб позволит объединить подготовку академии с экспертизой участника финансового рынка, расширить возможности для практики и стажировок, вовлечь специалистов банка в работу со студентами», — подчеркнул проректор Президентской академии Владимир Колодкин.
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