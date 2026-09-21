Уралсиб и Президентская академия заключили соглашение о развитии возможностей для студентов

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jfCY
Вся Россия

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб
    © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Президентская академия и банк Уралсиб заключили соглашение о сотрудничестве в области образования и помощи в карьерном развитии студентов

Документ подписали проректор Президентской академии Владимир Колодкин и старший вице-президент по операционной поддержке бизнеса банка Уралсиб Наталия Степнова на торжественном праздновании Дня академии.

Сотрудничество направлено на взаимодействие в области практической подготовки будущих специалистов. Стороны объединят усилия в реализации образовательных и карьерных мероприятий, а также в развитии программ и продуктов как в очном, так и в дистанционном формате. 

«Сотрудничество с Президентской академией позволит нам сочетать академические знания и практическую экспертизу банка. Для нас важно помогать молодым специалистам знакомиться с реальными задачами финансовой отрасли, получать профессиональный опыт и находить свое направление развития. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать для студентов такие возможности и вместе с академией готовить востребованных специалистов», — отметила Наталия Степнова. 

Читайте также:

Эксперты Уралсиба смогут принять участие в разработке и запуске учебных проектов академии. В числе возможных форматов сотрудничества — мастер-классы, семинары, конференции, круглые столы, отраслевые и федеральные мероприятия.

«Качество подготовки кадров определяется не только объемом знаний, полученных в аудитории. Важно, насколько выпускник умеет применять эти знания на практике, принимать ответственные решения и быстро включаться в реальные процессы организации. Для этого работодатель должен быть полноценным участником образовательного процесса. Партнерство с банком Уралсиб позволит объединить подготовку академии с экспертизой участника финансового рынка, расширить возможности для практики и стажировок, вовлечь специалистов банка в работу со студентами», — подчеркнул проректор Президентской академии Владимир Колодкин.

Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов для пенсионеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Образование Работа Студенты Трудоустройство Уралсиб Экономика

Новости

В Краснодаре создали комиссию по отбору кандидатов в мэры: что это значит
Сильные дожди с градом и шквалистым ветром накроют Сочи и Сириус
Выходные с воздушными шарами. Под Краснодаром пройдет семейный праздник под открытым небом
В Ростове закончили реставрацию мозаичного панно «Балканы». Его перенесли на новое место
С начала года Краснодарский край принял 13,5 млн туристов
В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора мусора. Когда и где?

Лента новостей

В Анапе в результате ДТП пострадал газопровод
Вчера, 14:53
В Анапе в результате ДТП пострадал газопровод
Часть города осталась без газа
В Азовском море появились акулы
18 сентября, 17:47
В Азовском море появились акулы
Рекордная соленость изменила экосистему водоема
Авангард чистой воды
18 сентября, 16:16
Авангард чистой воды
Как краснодарская Шуховская башня пережила войну, «крокодилов», билборды и стройку ТРЦ — и чему ее история учит Москву

Реклама на сайте