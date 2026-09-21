Уралсиб и Президентская академия заключили соглашение о развитии возможностей для студентов

Президентская академия и банк Уралсиб заключили соглашение о сотрудничестве в области образования и помощи в карьерном развитии студентов

Документ подписали проректор Президентской академии Владимир Колодкин и старший вице-президент по операционной поддержке бизнеса банка Уралсиб Наталия Степнова на торжественном праздновании Дня академии.

Сотрудничество направлено на взаимодействие в области практической подготовки будущих специалистов. Стороны объединят усилия в реализации образовательных и карьерных мероприятий, а также в развитии программ и продуктов как в очном, так и в дистанционном формате.



«Сотрудничество с Президентской академией позволит нам сочетать академические знания и практическую экспертизу банка. Для нас важно помогать молодым специалистам знакомиться с реальными задачами финансовой отрасли, получать профессиональный опыт и находить свое направление развития. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать для студентов такие возможности и вместе с академией готовить востребованных специалистов», — отметила Наталия Степнова.