В проекте «Вместе для дикой природы» краснодарцы поддерживают норку, черепаху и колпицу

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото O. Ryzhkov с сайта https://www.magnific.com
    © Фото O. Ryzhkov с сайта https://www.magnific.com

По итогам всероссийского голосования будут определены 100 краснокнижных видов, которые получат дополнительную помощь

В России продолжается голосование за редких животных и растений из Красной книги в рамках проекта «Вместе для дикой природы». По итогам будут определены 100 видов, которые получат адресную помощь: к их сохранению смогут подключаться регионы, компании, университеты, заповедники и волонтерские объединения. Такая поддержка может включать систематическое наблюдение за популяциями, просветительские программы и природоохранные инициативы на местах.

Голосование проходит в двух номинациях: «Национальные виды» — за животных и растения, которые могут стать символами страны, и «Региональные виды» — за уникальных представителей родного края. Участники могут отдать по одному голосу в каждой номинации. По итогам голосования будет составлен федеральный список из 100 видов, а также определены победители в каждом из 89 регионов страны.

Читайте также:

В число регионов-лидеров по числу голосов входит Краснодарский край — после Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Алтайского края. Фаворитами у жителей Краснодара стали кавказская европейская норка (21%), средиземноморская черепаха Никольского (8%) и колпица (6%).

Проект реализуют «Ведомости» и Агентство трансформации и развития экономики при поддержке Фонда президентских грантов. Стратегическим партнером выступает Авито. Подробнее узнать об участвующих в голосовании видах, почему они находятся под угрозой, какие меры помогут их сохранить, а также отдать свой голос можно на специальной странице в разделе #яПомогаю на Авито и портале 100vidov.vedomosti.ru.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» снова заметили «аниматоров», которые предлагают посетителям фото с совами.

Авито Животные птицы Спасение Экология

Новости

Суд дал условный срок семье из Чечни за нелегальную торговлю гормональными препаратами, используемыми для похудения
В Новороссийске ремонт фасада дома после атаки БПЛА могут отложить до 2027 года
В Краснодаре начали ремонт Театра кукол на Красной за 34,3 млн рублей
Под Анапой снова горит заповедник Большой Утриш: огонь охватил 5 тыс. кв. метров 
Краснодарка обнаружила в съемной квартире часы со скрытой камерой и микрофоном и не может добиться расследования
В парке «Краснодар» пройдет «Стереопикник». Его не проводили семь лет

Лента новостей

Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок. Какая ситуация на Кубани?
Сегодня, 13:30
Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок. Какая ситуация на Кубани?
Смешарики-супергерои, концерт Шакиры, тур на Байкал и не только
Сегодня, 14:37 Реклама
Смешарики-супергерои, концерт Шакиры, тур на Байкал и не только
В «Пятёрочке» стартовала новая акция
КРТ для МЖК
Вчера, 15:00
КРТ для МЖК
Что построят на месте Краснодарского масложиркомбината?

Реклама на сайте