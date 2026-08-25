В проекте «Вместе для дикой природы» краснодарцы поддерживают норку, черепаху и колпицу
По итогам всероссийского голосования будут определены 100 краснокнижных видов, которые получат дополнительную помощь
В России продолжается голосование за редких животных и растений из Красной книги в рамках проекта «Вместе для дикой природы». По итогам будут определены 100 видов, которые получат адресную помощь: к их сохранению смогут подключаться регионы, компании, университеты, заповедники и волонтерские объединения. Такая поддержка может включать систематическое наблюдение за популяциями, просветительские программы и природоохранные инициативы на местах.
Голосование проходит в двух номинациях: «Национальные виды» — за животных и растения, которые могут стать символами страны, и «Региональные виды» — за уникальных представителей родного края. Участники могут отдать по одному голосу в каждой номинации. По итогам голосования будет составлен федеральный список из 100 видов, а также определены победители в каждом из 89 регионов страны.
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В число регионов-лидеров по числу голосов входит Краснодарский край — после Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Алтайского края. Фаворитами у жителей Краснодара стали кавказская европейская норка (21%), средиземноморская черепаха Никольского (8%) и колпица (6%).
Проект реализуют «Ведомости» и Агентство трансформации и развития экономики при поддержке Фонда президентских грантов. Стратегическим партнером выступает Авито. Подробнее узнать об участвующих в голосовании видах, почему они находятся под угрозой, какие меры помогут их сохранить, а также отдать свой голос можно на специальной странице в разделе #яПомогаю на Авито и портале 100vidov.vedomosti.ru.
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