Фотозоны, активности и саксофон. Более 4 тысяч человек провели выходные дни в уютных двориках Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону прошла серия мероприятий «В ритме лета со Сбером», организованных банком совместно с городскими пространствами «Новая земля» и «Новая провинция». Площадки выходного дня работали по пятницам и субботам в течение двух недель августа. За это время их посетили более 4 тысяч жителей и гостей донской столицы.

Мероприятия проходили в формате открытых городских гостиных в уютных двориках — с зонами отдыха, игровыми активностями для семей с детьми и фотозонами. Особой популярностью пользовалась фотобудка, где каждый желающий мог сгенерировать собственный портрет с помощью нейросети ГигаЧат и сразу его распечатать. Также гости могли получить информацию о современных инструментах управления личным бюджетом и безопасных финансовых привычках. По вечерам атмосферу дополняли выступления диджея и живое звучание саксофона.