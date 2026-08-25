Фотозоны, активности и саксофон. Более 4 тысяч человек провели выходные дни в уютных двориках Ростова-на-Дону

Ростовская область

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  • © Фото Виктории Клименко, предоставлено пресс-службой Сбера
    © Фото Виктории Клименко, предоставлено пресс-службой Сбера

В августе гости и жители донской столицы посетили серию мероприятий «В ритме лета со Сбером»

В Ростове-на-Дону прошла серия мероприятий «В ритме лета со Сбером», организованных банком совместно с городскими пространствами «Новая земля» и «Новая провинция». Площадки выходного дня работали по пятницам и субботам в течение двух недель августа. За это время их посетили более 4 тысяч жителей и гостей донской столицы.

Мероприятия проходили в формате открытых городских гостиных в уютных двориках — с зонами отдыха, игровыми активностями для семей с детьми и фотозонами. Особой популярностью пользовалась фотобудка, где каждый желающий мог сгенерировать собственный портрет с помощью нейросети ГигаЧат и сразу его распечатать. Также гости могли получить информацию о современных инструментах управления личным бюджетом и безопасных финансовых привычках. По вечерам атмосферу дополняли выступления диджея и живое звучание саксофона.

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Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, компании было важно создать пространство, где каждый мог провести время с пользой и удовольствием: «Мы рады, что площадки выходного дня нашли такой теплый отклик у ростовчан. Уверен, подобные форматы помогут сделать финансовые знания доступнее, а городскую среду — еще более дружелюбной и интересной для жителей».

Как писали Юга.ру, в Ростове археологи обнаружили катакомбу возрастом 1700–1800 лет — в ней мог быть захоронен знатный воин.

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