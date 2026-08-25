АльфаСтрахование для ипотеки: эксперт разбирает условия полиса и оформление онлайн

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  • © Фото Drazen Zigic с сайта https://www.magnific.com
    © Фото Drazen Zigic с сайта https://www.magnific.com

Подробно о том, что входит в комплексную защиту, как оформить договор дистанционно и других нюансах страхования ипотеки

При выборе полиса заемщики часто путают две разные компании со схожими названиями: страховщика и банк. Однако это разные юридические лица с разными ролями в сделке. Эксперт разбирает, какие полисы предлагает АльфаСтрахование ипотеки, что входит в комплексную защиту и как оформить договор дистанционно.

Какие полисы нужны при ипотеке

Кредит выдает Альфа-Банк, а договор страхования заключает страховая компания — АльфаСтрахование. Совпадение в названии не делает их одной организацией: банк формулирует требования к полису, страховщик принимает риск. Поэтому запрос «альфа банк страхование ипотеки» на практике означает две разные сделки, заключенные с разными компаниями.

В набор договоров по ипотеке входят следующие:

  • страхование конструктивных элементов недвижимости — обязательно по закону об ипотеке,
  • страхование жизни и здоровья заемщика — добровольно, влияет на ставку,
  • титульное страхование — добровольно, актуально для вторичного рынка,
  • защита отделки и движимого имущества — по желанию, в базовое покрытие не входит.

Сравнивать программы и считать премию лучше в комплексе — когда все виды защиты объединены в один договор. Такой вариант удобнее в обслуживании: одна дата пролонгации и один страховщик по всем рискам.

Что входит в комплексный полис

Комплексный продукт объединяет жилье, жизнь и здоровье заемщика, а также титул. Каждая часть работает по собственным правилам и оплачивается отдельно внутри общей премии.

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Внутри одного договора выделены три самостоятельных блока:

  • имущественный — конструктивные элементы квартиры,
  • личный — жизнь и здоровье заемщика,
  • титульный — право собственности на объект.

Имущественная часть покрывает конструктивные элементы на случай их разрушения или утраты. Это несущие стены, перекрытия, перегородки — то, что формирует саму квартиру. Отделка, техника и мебель по умолчанию не защищены, их страхуют дополнительно.

Личная часть устроена иначе. Типовые риски — присвоение заемщику инвалидности первой или второй группы либо его смерть. При наступлении такого события обязательство перед банком закрывает страховая, а не семья заемщика. Конкретный перечень рисков, исключений и группы инвалидности определяются правилами страхования, поэтому их необходимо изучить до подписания.

Титульная часть защищает право собственности. Она пригодится, если сделку по вторичному жилью кто-то решит оспорить: объявятся наследники, всплывут права несовершеннолетних или ошибки в документах. Решение о выплате в любом случае принимает страховая компания по правилам страхования, и гарантировать ее заранее не может ни банк, ни посредник.

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Оформление онлайн

Оформить договор можно дистанционно. На сайте страховщика работает калькулятор, в котором необходимо указать данные об ипотечном договоре, сумму долга, сведения о страхователе и адрес объекта. Затем система рассчитает премию.

Электронный полис равен по силе бумажному, ехать в офис за оригиналом не нужно. Готовый документ направляется в банк, который проверяет соответствие своим требованиям — по составу рисков, страховой сумме и сроку действия.

Важно: полис передают в банк сразу после оплаты, не откладывая до дня сделки: у кредитора должно остаться время на проверку документа.

Об аккредитации

Отдельно стоит проверить аккредитацию. Банк принимает полисы компаний из собственного списка, а списки периодически пересматриваются, поэтому статус уточняют у кредитора на момент оформления, а не по прошлогодним данным.

Ипотечное страхование в АльфаСтраховании оформляют и на новые договоры, и на пролонгацию. При продлении премию считают заново — с учетом остатка долга и возраста заемщика. Менять страховщика при продлении не запрещено, но новый договор должен начинаться строго с даты окончания прежнего. Разрыв между полисами кредитный договор обычно расценивает как нарушение, и последствия описаны в нем же.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной финансовой рекомендацией.

Как писали Юга.ру, банки начали учитывать риски атак БПЛА при страховании ипотечных квартир и домов.

Альфа-Банк Деньги Ипотека Страхование

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