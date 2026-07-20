Жители Краснодарского края активно берут кредиты на образование — Сбер

Объем выдачи образовательных кредитов в регионе с начала года превысил 265 млн рублей

Образовательный кредит в Сбере сохраняет свою популярность у жителей Краснодарского края — в этом году им воспользовались почти 360 человек. Кредит можно взять на обучение в российском вузе или ссузе с лицензией по подходящей специальности. Проверить лицензию учебного заведения можно на сайте Рособрнадзора.

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«Объем выдачи образовательных кредитов в Сбере в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года составил 265,3 млн рублей. За год он увеличился в 1,5 раза. Пик выдачи традиционно пришелся на январь и июнь, когда начались приемные кампании», — рассказала Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко. Она также напомнила, что оформить образовательный кредит в Сбере можно по льготной ставке: государственные субсидии компенсируют банку часть процентов, что делает финансирование обучения доступнее.