Жители Краснодарского края активно берут кредиты на образование — Сбер

Краснодарский край

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  • © Фото ansiia с сайта https://www.magnific.com
    © Фото ansiia с сайта https://www.magnific.com

Объем выдачи образовательных кредитов в регионе с начала года превысил 265 млн рублей

Образовательный кредит в Сбере сохраняет свою популярность у жителей Краснодарского края  — в этом году им воспользовались почти 360 человек. Кредит можно взять на обучение в российском вузе или ссузе с лицензией по подходящей специальности. Проверить лицензию учебного заведения можно на сайте Рособрнадзора.

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«Объем выдачи образовательных кредитов в Сбере в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года составил 265,3 млн рублей. За год он увеличился в 1,5 раза. Пик выдачи традиционно пришелся на январь и июнь, когда начались приемные кампании», — рассказала Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко. Она также напомнила, что оформить образовательный кредит в Сбере можно по льготной ставке: государственные субсидии компенсируют банку часть процентов, что делает финансирование обучения доступнее.

Как писали Юга.ру, сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы из-за нейросетей.

Краснодар Кредитование Образование Сбербанк Студенты

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