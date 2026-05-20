Россияне смогут расплачиваться в Китае по QR-коду без подключения к платежным системам

Новый сервис от ВТБ доступен по всей стране в десятках миллионов торговых точек как в крупных, так и малых городах

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае через ВТБ Онлайн. Услуга доступна для розничных клиентов банка. Чтобы оплатить товар или услугу, достаточно навести камеру смартфона на QR-код в чеке или терминале торговой точки. Банк списывает оплату в рублях, автоматически конвертируя их в юани по выгодному курсу. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 70 тысяч рублей.

Как отмечает первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, в Китае более 90% населения ежедневно расплачиваются через QR-код, однако для российских туристов местные системы могут быть сложны в подключении: «Мы предлагаем россиянам простой и привычный сервис оплаты по QR-коду через мобильное приложение ВТБ Онлайн. Это безопасно, быстро и без комиссии. А оценить комфорт расчетов в любом городе Китая можно благодаря безвизовому въезду, который продлили до конца 2027 года».