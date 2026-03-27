Аэропорт Геленджика переходит на весенне-летнее расписание. Число рейсов возрастет
Аэропорт Геленджика объявил о запуске весенне-летней навигации
Пресс-служба аэропорта Геленджика сообщила, что с 29 марта авиагавань перейдет на весенне-летнее расписание полетов. Рейсы будут выполнять сеть авиакомпаний по десяти направлениям. Действие навигации продлится до 24 октября.
В сравнении с летом прошлого года в Геленджик можно будет напрямую прилететь из Тюмени, Сургута, Уфы, Самары, Казани и Красноярска. Рейсов по этим направлениям не было с 2021 года. Их будут выполнять авиакомпании Utair, Red Wings и Nordstar.
«Уральские авиалинии» возобновят прямые рейсы из Екатеринбурга и столичного аэропорта Домодедово. «Россия» спустя четыре с половиной года будет летать из Санкт-Петербурга. Также из Пулково рейсы будут выполнять авиакомпании Smartavia и Utair.
Перевозчиком с самой широкой маршрутной сетью в 2026 году станет Utair, которая будет летать в Геленджик из пяти городов.
