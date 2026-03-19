В Краснодаре до конца марта работает выставка Николая Ватамана «Эксперименты в живописи»

  Работы Николая Ватамана © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»
13 марта в Краснодарском художественном музее открылась выставка Николая Ватамана «Эксперименты в живописи». Представлено около 50 холстов и листов мастера (анималистика, натюрморты и ню), созданные им за 30 лет.

Николай Ватаман — известный кубанский живописец и одна из знаковых фигур местной арт-сцены 1990-х. В его работах прослеживется фирменный сфумато — эффект дымки. На творчество мастера повлияли именитые художники — от Алексея Смирнова фон Рауха из Второго русского авангарда до Бабушки Мозес.

Ватаман был художником-постановщиком девяти спектаклей в Молодежном театре Краснодара и трех проектов шоу-театра «Премьера». Оценить экспозицию можно до 29 марта на улице Красной, 15.

19 марта телеграм-канал «Профессиональный дилетант» сообщил, что художник Николай Ватаман скончался. Информацию подтвердил паблик об искусстве «Хатки Воржева вДали». Причина смерти не уточняется.

