Краснодарский край вошел в топ регионов по объему продаж водки в 2025 году

В Краснодарском крае за 2025 год продали 2,4 млн дал водки. В целом показатель объема продаж по стране снизился

31 января ТАСС со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль сообщило, что в 2025 году в России общий объем продаж водки снизился на 5,8% — с 77,3 млн дал до 74,1 млн дал. Больше всего алкогольного напитка продали в Московской области (6 млн дал), Москве (4,57 млн дал), Санкт-Петербурге (2,57 млн дал), Краснодарском крае (2,4 млн дал), Татарстане (2,4 млн дал).

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) стал единственным в стране, где по итогам 2025 года объем продаж водки увеличился — с 1,53 млн дал до 1,57 млн дал (2,3%). При этом наименьшие объемы продаж в регионах СКФО зафиксировали в Чечне (764 дал — показатель уменьшился в девять раз с 7,1 тыс. дал) и Ингушетии (20,9 тыс. дал). В остальных субъектах СКФО показатель вырос — в Дагестане на 2%, в Ингушетии на 10%, в Кабардино-Балкарии на 11,8%, в Карачаево-Черкесии на 1,7%, в Северной Осетии на 18%, в Ставропольском крае — на 0,5%.