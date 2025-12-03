Краснодарский край и Ростовская область вошли в топ-4 РФ по числу детей, не учащихся в школах
314 детей в Краснодарском крае вообще не посещают школы
2 декабря Министерство просвещения России опубликовало сведения о численности детей в возрасте 7-17 лет, не обучающихся в школах. Приведены данные по состоянию на 1 октября.
Хуже всего ситуация обстоит в Ярославской области. Там школы не посещают 674 ребенка.
На второй строчке антирейтинга находится Пермский край — 437. На третьей строчке Ростовская область — 332.
Четвертую позицию занимает Краснодарский край. В регионе 314 детей вообще не посещают школы.
В Москве этот показатель существенно лучше — всего 58 детей.
