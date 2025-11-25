В Кабардино-Балкарии обсуждается вопрос о ношении хиджабов в школе

Муфтий из Кабардино-Балкарии активно обсуждает вопрос о ношении хиджабов в школах

2 ноября телеграм-канал «Газета Юга» сообщил, что в Кабардино-Балкарии заместитель председателя Духовного управления мусульман Хызыр Мисиров поднял вопрос о ношении хиджабов в школе.

По его мнению, хиджаб может быть «органично» подстроен под нормы школьной формы. Он предложил сделать школьные юбки для мусульманок длинее или позволить им носить их с брюками.

Мисиров отметил, что вопрос активно обсуждается со школами республики, однако «к окончательному решению еще не пришли». Муфтий упомянул, что Конституция РФ гарантирует право на свободу вероисповедания, а ислам предписывает для женщин определенную одежду.

«Главный постулат религии предписывает не выделяться, не противопоставлять себя обществу в целом», — добавил Мисиров.

Также он подчеркнул, что женщинам не обязательно носить черную одежду — главное, чтобы цвета были сдержанные.