В Кабардино-Балкарии обсуждается вопрос о ношении хиджабов в школе

Муфтий из Кабардино-Балкарии активно обсуждает вопрос о ношении хиджабов в школах
2 ноября телеграм-канал «Газета Юга» сообщил, что в Кабардино-Балкарии заместитель председателя Духовного управления мусульман Хызыр Мисиров поднял вопрос о ношении хиджабов в школе.
По его мнению, хиджаб может быть «органично» подстроен под нормы школьной формы. Он предложил сделать школьные юбки для мусульманок длинее или позволить им носить их с брюками.
Мисиров отметил, что вопрос активно обсуждается со школами республики, однако «к окончательному решению еще не пришли». Муфтий упомянул, что Конституция РФ гарантирует право на свободу вероисповедания, а ислам предписывает для женщин определенную одежду.
«Главный постулат религии предписывает не выделяться, не противопоставлять себя обществу в целом», — добавил Мисиров.
Также он подчеркнул, что женщинам не обязательно носить черную одежду — главное, чтобы цвета были сдержанные.
Отметим, что 3 сентября 2025 года в стране начал действовать ГОСТ Р 71582-2024 по школьной форме, который устанавливает единые требования к одежде учеников с 1-го по 11-й класс. Документ носит рекомендательный характер, однако в некоторых регионах были установлены четкие правила школьной формы и запрет на атрибутику, указывающую на религиозную принадлежность. Например, в Нижневартовске в учебных учреждениях запретили носить хиджабы и никабы.
Уточним, что в Конституции и Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» закреплен светский характер образования в стране. Так, например, в школах не допускается религиозная пропаганда, а религиозные организации не имеют права вмешиваться в образовательный процесс.
