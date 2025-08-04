Братья Андреасян переснимут «Вовку в Тридевятом царстве»
Режиссеры Сарик и Гевонд Андреасян выкупили права на экранизацию «Вовки в Тридевятом царстве»
4 августа телеграм-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что Сарик и Гевонд Андреасян переснимут «Вовку в Тридевятом царстве». Режиссеры выкупили права на экранизацию у дочери автора оригинального сценария Вадима Коростелева.
Это будет полнометражный игровой фильм. Сценарий напишут сами Андреасяны.
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Съемки начнутся в 2026 году, премьера ожидается в 2027-м. Сумма сделки и другие подробности неизвестны.
Оригинальный «Вовка в Тридевятом царстве» вышел в 1965 году на студии «Союзмультфильм». В центре сюжета находится ленивый школьник, мечтающий, чтобы все желания исполнялись без усилий.
С помощью библиотекаря он попадает в сказочный мир, где сталкивается с трудностями и учится важным жизненным урокам. Среди других персонажей — Золотая рыбка, Старуха, Василисы, Царь, Печка, Двое из ларца.
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