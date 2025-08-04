Компания «Лазеркат» запустила новое предложение: лазерный станок для резки металла «под ключ»
Компания «Лазеркат» предлагает предпринимателям купить лазерный станок по металлу «под ключ» — с полным циклом запуска оборудования
В комплект входят:
- лазерный станок для металла,
- чиллер,
- редуктор,
- вспомогательный газ,
- стабилизатор,
- расширенный комплект расходников.
Специалисты компании обеспечат полный цикл запуска оборудования — от доставки до настройки — и обучат персонал работе с ним.
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Лазерный станок для резки металла послужит крепкой основой для малого и среднего производства или достойно дополнит крупный цех металлообработки. Каталог станков, участвующих в акции, и полный ассортимент можно посмотреть на сайте компании.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край достиг исторического максимума по количеству предприятий малого и среднего бизнеса: в предпринимательство вовлечен каждый пятый житель Кубани.