Компания «Лазеркат» предлагает предпринимателям купить лазерный станок по металлу «под ключ» — с полным циклом запуска оборудования

В комплект входят: лазерный станок для металла,

чиллер,

редуктор,

вспомогательный газ,

стабилизатор,

расширенный комплект расходников. Специалисты компании обеспечат полный цикл запуска оборудования — от доставки до настройки — и обучат персонал работе с ним.

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Лазерный станок для резки металла послужит крепкой основой для малого и среднего производства или достойно дополнит крупный цех металлообработки. Каталог станков, участвующих в акции, и полный ассортимент можно посмотреть на сайте компании.