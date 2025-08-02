В Краснодаре десятилетней Вике Гореловой требуется дорогостоящее обследование. Как ей помочь?

При рождении у Вики не выявили патологий. Первое время она нормально развивалась. В два года девочка перенесла гнойный отит, который не сразу удалось диагностировать.



После выписки из больницы состояние Вики изменилось — она перестала реагировать на речь, смотрела в одну точку, избегала общения. Врачи назначали лекарства и процедуры, но улучшений не было.



Позже у Вики началась реабилитация. Постепенно девочка стала более контактной, ее речь начала развиваться. Сейчас она активная и веселая, у нее появились друзья, но говорит не всегда понятно, ей трудно учиться.



Врачи подозревают наследственную причину нарушений и рекомендуют провести генетическое обследование.



Мама Вики вдова, они живут на соцпособия. Ей сложно самостоятельно оплатить генетическое обследование, а за госсчет его сделать нельзя. Всего требуется 108 541 рубль .



Как помочь Вике?

отправить пожертвование с банковской карты на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Вики Гореловой);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Вики Гореловой. Без НДС.