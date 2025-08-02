В Краснодаре десятилетней Вике Гореловой требуется дорогостоящее обследование. Как ей помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото CDC, unsplash.com
    © Фото CDC, unsplash.com

«Русфонд» начал сбор средств девочке из Краснодара с энцефалопатией на генетическое обследование

При рождении у Вики не выявили патологий. Первое время она нормально развивалась. В два года девочка перенесла гнойный отит, который не сразу удалось диагностировать.

После выписки из больницы состояние Вики изменилось — она перестала реагировать на речь, смотрела в одну точку, избегала общения. Врачи назначали лекарства и процедуры, но улучшений не было.

Позже у Вики началась реабилитация. Постепенно девочка стала более контактной, ее речь начала развиваться. Сейчас она активная и веселая, у нее появились друзья, но говорит не всегда понятно, ей трудно учиться.

Врачи подозревают наследственную причину нарушений и рекомендуют провести генетическое обследование.

Мама Вики вдова, они живут на соцпособия. Ей сложно самостоятельно оплатить генетическое обследование, а за госсчет его сделать нельзя. Всего требуется 108 541 рубль.

Как помочь Вике?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Вики Гореловой);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Вики Гореловой. Без НДС.

Как писали Юга.ру, в Анапе полуторагодовалой Лизе Самарцевой требуется курсовое лечение.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Инвалидность Краснодар Медицина Русфонд

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