В Анапе полуторагодовалой Лизе Самарцевой требуется курсовое лечение. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

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  • © Фото Pressfoto, freepik.com
    © Фото Pressfoto, freepik.com

«Русфонд» начал сбор средств девочке с ДЦП на курсовое лечение

В полтора месяца Лиза стала часто поджимать ноги и плакать. Врачи объясняли, что так проявляются кишечные колики, но спазмы учащались. В три месяца у Лизы начались судороги. Обследование выявило эпилепсию, а затем добавился еще один диагноз — ДЦП. 

«Подобрать подходящие препараты получилось не сразу, приступы не давали дочери развиваться. Когда удалось справиться с судорогами, мы начали восстановительное лечение: занимались физкультурой, ходили на массаж, ездили на реабилитацию», — поделилась мама девочки Ирина Самарцева.

Сейчас Лиза улыбается, реагирует на голос, узнает родителей, недолго удерживает игрушки в руках, любит смотреть мультики, слушать сказки и рассматривать картинки в книжках. Однако девочка до сих пор не удерживает голову, не ползает, не сидит и не говорит. Ее мама узнала, что детям с похожими проблемами помогают в медицинском центре в Евпатории. Лизу уже готовы принять на курс лечения.

«У Лизы атонически-астатическая форма ДЦП, которая требует комплексного индивидуального подхода к реабилитации. Девочка нуждается в регулярных курсах физической реабилитации для улучшения мышечного тонуса, профилактики контрактур суставов рук и ног. Также необходимы индивидуальные занятия с логопедом-дефектологом, направленные на улучшение тонуса мышц лица и языка, улучшение глотания и жевания, понимания речи», — рассказала невролог центра «Лучик надежды» в Евпатории (Крым) Надежда Глотова.

В семье Самарцевых работает только папа, мама неотлучно находится с дочкой. Им сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение, так как ресурсы исчерпаны. Всего требуется 174 482 рубля.

Как помочь Лизе?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Лизы Самарцевой);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Лизы Самарцевой. Без НДС.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае 16-летнему Вадиму Рудченко необходима дорогостоящая операция на головном мозге. Узнать, как ему помочь, можно здесь.

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