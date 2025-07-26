В Анапе полуторагодовалой Лизе Самарцевой требуется курсовое лечение. Рассказываем, как помочь

В полтора месяца Лиза стала часто поджимать ноги и плакать. Врачи объясняли, что так проявляются кишечные колики, но спазмы учащались. В три месяца у Лизы начались судороги. Обследование выявило эпилепсию, а затем добавился еще один диагноз — ДЦП.



«Подобрать подходящие препараты получилось не сразу, приступы не давали дочери развиваться. Когда удалось справиться с судорогами, мы начали восстановительное лечение: занимались физкультурой, ходили на массаж, ездили на реабилитацию», — поделилась мама девочки Ирина Самарцева.



Сейчас Лиза улыбается, реагирует на голос, узнает родителей, недолго удерживает игрушки в руках, любит смотреть мультики, слушать сказки и рассматривать картинки в книжках. Однако девочка до сих пор не удерживает голову, не ползает, не сидит и не говорит. Ее мама узнала, что детям с похожими проблемами помогают в медицинском центре в Евпатории. Лизу уже готовы принять на курс лечения.



«У Лизы атонически-астатическая форма ДЦП, которая требует комплексного индивидуального подхода к реабилитации. Девочка нуждается в регулярных курсах физической реабилитации для улучшения мышечного тонуса, профилактики контрактур суставов рук и ног. Также необходимы индивидуальные занятия с логопедом-дефектологом, направленные на улучшение тонуса мышц лица и языка, улучшение глотания и жевания, понимания речи», — рассказала невролог центра «Лучик надежды» в Евпатории (Крым) Надежда Глотова.



В семье Самарцевых работает только папа, мама неотлучно находится с дочкой. Им сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение, так как ресурсы исчерпаны. Всего требуется 174 482 рубля .



Как помочь Лизе?

отправить пожертвование с банковской карты на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Лизы Самарцевой);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Лизы Самарцевой. Без НДС.